Indignación en La Plata contra Axel Kicillof por la República de los Niños

¿El Gobernador de la Provincia de Buenos Aires sabrá que para los platenses la República de los Niños es parte de nuestra identidad? ¡Algo a lo que no se renuncia! La Repu, como le decimos, al igual que El Teatro del Lago, es parte del ser platense. ¡Nos identifican!, como las diagonales, las diferentes especies arbóreas que cubren escalonadamente las calles y avenidas de la ciudad (aunque sobresalen los tilos y los naranjos), el paseo del bosque, la Catedral, el Museo de Ciencias Naturales, la Universidad de La Plata, las canchas de Gimnasia y Estudiantes… En fin, son solo algunos de los lugares que nos identifican, ¡nos dan pertenencia! Las referencias que damos los platenses cuando hablamos orgullosos de nuestra ciudad.

¿Por qué Kicillof insiste tanto con la República de los Niños? ¿Será porque La Plata esta administrada por una fuerza política opositora y le es esquiva al Frente de Todos? No es la primera vez que desde el oficialismo bonaerense hablan de expropiar la República de los Niños.

El año pasado, el senador del Frente de Todos Gustavo Traverso presentó un proyecto de ley para expropiar el predio y cambiarle el nombre a "República de las Infancias". En los pasillos de la Legislatura se decía que Traverso se había cortado solo porque quería ganarse unos porotos. Parece ser que Kicilllof, días antes de la presentación del proyecto de ley, conoció "La Repu" en un acto y quedó maravillado como Walt Disney, quien se habría inspirado en el predio platense para construir en California el primer parque temático de su imperio.

La pela por la República de los Niños continúa generando repercusiones.

El proyecto de ley de expropiación generó un importante malestar en los vecinos y en todo el arco político platense. Las críticas por el proyecto hacia el legislador y hacia Kicillof se hicieron oír en redes sociales, concejales de ambos bloques, como diputados y senadores que representan a la Ciudad de La Plata en la Legislatura Bonaerense presentaron notas en contra de la expropiación de “La Repu”. El sentido de pertenencia de la República de los Niños es tan fuerte que logró que se unan el agua y el aceite, es decir, referentes del Frente de Todos y de Juntos por el Cambio levantaron las banderas en defensa de la ciudad.

Fueron tantas las críticas que recibió el senador Traverso que en un hecho inédito en la historia de la Legislatura bonaerense retiró el proyecto. Traverso tuvo que pedir permiso en la sesión para poder retirarlo, tal cual establece el reglamento legislativo, porque no se pueden retirar los proyectos una vez presentados salvo que el cuerpo legislativo lo autorice.

Kicillof, el insistidor

En declaraciones periodísticas al diario El Día, el gobernador bonaerense cargó contra la gestión municipal conducida por Julio Garro y dijo: "Tenemos que tener una Capital de la que estemos orgullosos. No quiero polemizar con el intendente, pero las calles, las veredas… la ciudad está abandonada”.

En ese contexto, Kicillof agregó: "Le pedí al intendente por la República de los Niños y el Anfiteatro del Lago… Trabajar desde la Provincia. Eso es muy importante porque estamos haciendo inversiones muy grandes"

"Quiero que la República de los Niños vuelva a ser de la Provincia. Que haga lo que tienen que hacer o que haga convenios. Porque tampoco me voy a poder tironear de nada", agregó Kicillof, reavivando el conflicto iniciado el año pasado con el municipio y los vecinos platenses. El intendente de La Plata, Julio Garro, publicó un extenso hilo criticando a Axel Kicillof.

La respuesta de Julio Garro

Rápido de reflejos, el Intendente de La Plata, Julio Garro, le contestó en Twitter al gobernador bonaerense. En un extenso hilo, Garro apuntó contra Kicillof sin nombrarlo y se refirió al abandono y a la falta de inversiones en infraestructura que derivaron en la trágica inundación del 2013.

El intendente platense reveló que irá a la Justicia para exigir la cancelación de la histórica y millonaria deuda que mantiene la Provincia con la ciudad de La Plata por la Tasa de Capitalidad que asciende a los $ 1.133.000.777 más intereses. Además, Garro remarcó que tanto La República de los Niños como el Anfiteatro del Lago son patrimonio de los platenses

En redes sociales lo vecinos platenses manifestaron su malestar por las intenciones del gobernador de provincializar la República de los Niños y remarcan el sentido de pertenencia que tiene el predio en el corazón de los platenses. Los mensajes que más se repiten son "La Repu es de la Plata, no es de ningún partido político”, “La Repu no se toca”, “La Repu no es para que la Provincia la use con fines políticos”, y las quejas de los vecinos se multiplican por miles.

Qué dicen los legisladores

MDZ habló con legisladores que representan a la Ciudad de La Plata en la Legislatura bonaerense. El senador provincial Juan Pablo Allan dijo que esta nueva embestida por la República de los Niños obedece a una cuestión política, a la necesidad que tiene el Frente de Todos y Kicillof de hacer política sin reparar en que la República de los Niños es un bien muy preciado y valorado por los platenses.

El senador Allan afirmó: "Kicillof no conoce la Provincia de Buenos Aires, no conoce la Ciudad de La Plata y mucho menos a los platenses, por eso no entiende la relación estrecha que tenemos los platenses con la República de los Niños".

Además dijo que espera que tanto los concejales como los legisladores del Frente de Todos acompañen a los platenses como hicieron el año pasado cuando el senador Traverso presentó el proyecto de ley de expropiación.

Por otra parte, el senador Allan afirmó que el gobernador en lugar de quererse quedarse con un patrimonio de los platenses para hacer política, debería concentrarse en la seguridad de los vecinos y explicar por qué los representantes de la provincia se levantaron de la mesa de coordinación en seguridad con el municipio

"A partir de que se deshizo ese trabajo de coordinación, por decisión unilateral de la provincia, el delito aumentó en La Plata un 32%. En vez de dedicarse a estas pavadas, el gobernador debe dedicarse a lo que realmente le preocupa a los platenses y que está entre las principales preocupaciones de los bonaerenses que es la seguridad. En eso debería gastar toda su energía Kicillof", aseguró Allan.

Con respecto a la judicialización de la Tasa de Capitalidad que reclama el municipio platense, Allan afirmó que la decisión que tomó el intendente es la correcta y que la ley de Capitalidad que impulsó Juntos por el Cambio cuenta con media sanción en el Senado y el Frente de Todos no la quiere tratar en Diputados.

"De mantenerse o ampliarse en las elecciones del 14 de noviembre la diferencia a favor de Juntos, va a cambiar la composición de la Cámara de Diputados bonaerense y Juntos, al igual que en el Senado, va a tener la primera minoría y se aprobará la Ley de Capitalidad", agregó Allan. Kicillof quiere apropiarse de la República de los Niños y generó el malestar de los platenses.

El diputado provincial de Juntos por el Cambio y candidato a concejal por La Plata Diego Rovella también habló con MDZ y afirmó: "Otra vez Kicillof nos quiere llevar puesto a todos los vecinos de La Plata. Por la desesperación que tienen luego de la derrota, critica sin fundamentos el espacio público de la ciudad y anuncia su intención de que la República de los Niños pase a la Provincia"

Rovella le pidió al gobernador que salga a recorrer la Ciudad y se interiorice de cuáles son las cosas que realmente le interesan a los platenses, como son la inseguridad, el mantenimiento de las escuelas y las obras que están paralizadas por la deuda que tiene la provincia por la Tasa de Capitalidad.

El diputado provincial Daniel Lipovetsky agregó: "Otra vez Kicillof, intenta apropiarse del patrimonio Platense, que tanto nos costó recuperar tras años de desidia. La Repu es y será de los Platenses. Si al gobernador tanto le interesa la Ciudad, que haga su aporte para que La Plata cuente con lo básico y elemental que hoy son un desastre…agua y seguridad".

El conjunto de legisladores de Juntos por el Cambio que representan a los vecinos de La Plata presentó en la Legislatura bonaerense un proyecto de declaración de repudio a las expresiones de Kicillof respecto a que la Republica de los Niños, patrimonio de la ciudad de La Plata, sea transferida a la Provincia de Buenos Aires.

Desde MDZ intentamos hablar con concejales y legisladores del Frente de Todos que representan a los vecinos platenses, pero ninguno quiso hablar directamente, pero en off todos coincidían con las mismas respuestas: "No podemos hablar, no sabemos que quiso hacer el Gobernador", "Que lo solucionen desde la gobernación", "La venimos remando en dulce de leche y con esto Kicillof nos pegó un tiro en el pie, ya es imposible remontarlo".

Luego de esta nueva embestida del gobernador por la República de los Niños, los platenses se preguntan en la calle: ¿Qué viene después?, ¿Qué otra cosa querrá Kicillof de la ciudad? ¿Irá por el Paseo del Bosque, por las diagonales o por los tilos y los naranjos?.

¿Kicillof se habrá enterado que el arquitecto francés Pedro Benoit cuando diseñó la Ciudad de La Plata la pensó como una ciudad de avanzada, adelantada a su época? Es por eso que es la única ciudad en el mundo amigable para las personas no videntes. Benoit diagramó que en cada una de las calles y avenidas del casco urbano de esa época (hoy la zona del macro centro) se planten especies arbóreas diferentes para que los ciegos puedan ubicarse en las calles por el aroma de los árboles. Es por eso que en las avenidas predominan los tilos y en las calles transversales los naranjos.