Tolosa Paz acusó fuerte a Santilli y se metió hasta con la madre de Macri

Victoria Tolosa Paz cruzó desde el principio al candidato de Juntos, Diego Santilli, del que deslizó que no era él el que tenía que estar en ese atril, sino María Eugenia Vidal. Además, de la exgobernadora de la Provincia de Buenos Aires, dijo que todavía "debe rendir cuentas en la Justicia por los aportes truchos que recibió para su campaña".

"El país está saliendo de un momento único, quiero agradecer especialmente a los trabajadores y las trabajadoras de la salud", comenzó diciendo la candidata del Frente de Todos. Luego de usar un tono de presentación, comenzó a cruzar a la oposición y sobre todo al candidato de Juntos, que le tocó pegado a ella en la posición de los atriles.

"Tras el fracaso político y económico de Macri y Vidal en la Provincia de Buenos Aires, nos votaron porque les dijeron no al tarifazo, no al cierre de pymes, no a la destrucción del salario, no a la perdida de miles de puestos de trabajo, no a la deuda, no al FMI. Fue tal el desastre de Vidal en la Provincia, que se escapó. Por eso está acá Santilli", dijo Tolosa Paz.

Tolosa Paz cruzó a Santilli durante los primeros minutos del debate

Además, usó un recurso que usó mucho María Eugenia Vidal en el anterior debate, la fórmula de "mostramos con acciones". Por su parte, Tolosa Paz señaló: "Hechos, no palabras". Y de inmediato comenzó a mirar a Santilli: "Hagamos memoria, cuando Macri gobernó la Argentina y Santilli era parte de ese gobierno con el que destrozaron la calidad institucional."·

En el mismo sentido, agregó: "Comenzaron designando a dos miembros de la Corte Suprema de Justicia por decreto, beneficiaron a la familia de Macri con la eximición del pago del Correo Argentino, modificaron la Ley del Blanqueo por decreto para beneficiar a la hermana, a la madre y al hermano de Macri".

"Como si faltara poco, llegaron los espías. Y en esto Santilli deberá estar de acuerdo conmigo, porque a su familia también la espiaron. Se espiaron entre ellos, les señaló", dijo Tolosa Paz en el comienzo del debate.