El insólito gasto en el que se va casi un millón de pesos por día

El Estado mendocino es una pesada maquinaria que tiene recursos y, sobre todo, inversiones y gastos anuales monumentales. En ese plan, hay algunas erogaciones particulares que parecen contradictorias. Por un lado, se gastan pequeñas fortunas en la custodia de edificios ociosos. Por el otro, cada vez hay más gasto en alquiler de oficinas, edificios e instalaciones. Tanto que se acerca al millón de pesos por día.

El año que viene, el Gobierno prevé gastar más de 340 millones de pesos en alquiler de edificios, es decir, casi un millón de pesos por día. La Dirección General de Escuelas y el Ministerio de Salud son las dos reparticiones que más dinero destinan a ese fin. Curiosamente la DGE es también el área que más cantidad de edificios ociosos tiene y donde más complejo parece invertir para hacer nuevos. Las variables parecen contradictorias: se alquilan escuelas, se construyen pocas y hay inmuebles que no se usan, pero se paga para custodiarlos. Emprolijar ese caos es mucho más complejo que decirlo.

La DGE es la repartición que más gasta en alquileres.

Goteo

El Presupuesto 2022 incluye 340 millones de pesos destinados solo a alquilar edificios. La Dirección General de Escuelas está primera en el ranking de alquileres. El año que viene se prevé gastar 114 millones de pesos. No solo hay escuelas, sino también oficinas burocráticas. Esa realidad parece compleja: el ritmo de construcción de escuelas es lento; tanto que no hay noticias de inauguración de edificios nuevos. Para el 2022 está presupuestado construir 3 escuelas nuevas. Lo curioso es que la DGE tiene a cargo más de 60 edificios que son donados, pero que no se usan porque no son funcionales. El Estado gasta por custodiarlos. Son las llamadas "herencias vacantes" que el Ejecutivo intenta vender, pero no puede.

El Ministerio de Salud gastará 111.011.310 pesos para alquilar. Desde depósitos, hasta centros de salud provinciales están instalados en inmuebles que no son propios. Por eso está segundo en el podio de gastos por ese rubro.

El Poder Judicial tiene ahora "dos palacios". El edificio del Centro Cívico, y el nuevo Polo Judicial Penal, que se suma a una larga lista de inmuebles propios. Pero aún demanda alquileres. Por eso el año que viene piensan gastar 43.522.468 pesos en ese rubro.

El Ministerio de Seguridad también destina 20.850.992 para alquiler edificios para su funcionamiento porque no alcanzan con los propios. El gasto está casi a la par de lo que se gasta de manera discrecional: Seguridad tendrá el año que viene 24 millones de pesos para gastos reservados.

Fiscalía de Estado no tiene edificio propio. Desde que se mudó de Casa de Gobierno alquila y en 2022 prevé gastar 10.130.400 para alquilar. Otro organismo de control que debe alquilar es el Tribunal de Cuentas, que se acerca al millón por mes: tiene presupuestado 10.400.000 pesos para arriendo. El Ministerio de Gobierno es otro de los que pasó el millón mensual y tiene presupuestado 13 millones en alquileres. En su mayoría son oficinas del Registro Civil. El Ministerio de Economía gastará 7.143.510 para el mismo fin. La Secretaría de Servicios Públicos también gasta una buena suma en alquileres. En total prevé pagar 5.850.000 pesos.