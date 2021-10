El increíble motivo que complicará al Gobierno para lograr un acuerdo con Juntos por el Cambio

La intención del Gobierno nacional verbalizada por el titular de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, de convocar a Juntos por el Cambio y otras fuerzas opositoras para acordar una serie de políticas de Estado a largo plazo, tendrá una instancia mucho más complicada de resolver y que marcará el futuro de las negociaciones.

Sergio Massa adelantó hace unos días en una entrevista periodística que el Ejecutivo nacional buscará negociar con la oposición una serie de asuntos de Estado, más allá de lo que suceda después de las elecciones legislativas del 14 de noviembre, en las que se pronostica una durísima derrota del oficialismo en todo el país. "Terminada la elección, vamos a convocar desde el gobierno a un acuerdo con la oposición, con los empresarios y con los trabajadores articulando el Congreso y el Consejo Económico y Social. El Presidente tiene la decisión de hacerlo", afirmó.

Para el periodista Carlos Pagni, estas intenciones no serán posibles si la dirigencia política tanto del Frente de Todos como de Juntos por el Cambio no entienden la dinámica de los acuerdos políticos: "El acuerdo no lo va a hacer Alberto Fernández y Sergio Massa con Horacio Rodríguez Larreta, o el sector moderado del Gobierno con el sector moderado de la oposición. No habrá ningún opositor sentado en esa mesa si no está sentada antes Cristina Fernández de Kirchner".

"La oposición no se va a prestar a suscribir ajustes para que después Cristina los denuncie por haber hecho ajustes mandados por el Fondo Monetario Internacional (FMI)", señaló Pagni en su última editorial del programa Odisea Argentina, del canal LN+. En ese sentido, reiteró que "lo primero que deben hacer Alberto Fernández, Sergio Massa, Juan Manzur y Martín Guzmán para empezar a hablar de un posible acuerdo, es sentarla a Cristina para que participe de las negociaciones".

Pero el oficialismo no será el único que enfrentará un enorme desafío con su jefa política, añadió: "Después la tarea es convencer a Mauricio Macri. Horacio Rodríguez Larreta, María Eugenia Vidal, Diego Santilli o cualquier otro no se va a sentar a firmar un acuerdo para que Macri los termine denunciando de 'colaboracionistas' con un gobierno fracasado".

"El acuerdo que anuncia Massa prematuramente es un solo acuerdo posible: un acuerdo entre Cristina Fernández de Kirchner y Mauricio Macri. ¿Es pensable eso en la Argentina? Esta es la viabilidad política de ese acuerdo que daría el programa que está esperando el FMI", finalizó.