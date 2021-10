¿Tolosa Paz está recuperando votos o es una operación de Juntos para bajar el exitismo?

En el comité de campaña de Diego Santilli se percibe una clara movida de desinstalar la sensación de “partido liquidado” para las elecciones generales del 14 de noviembre. “No podemos admitir públicamente que el Colo está ampliando la diferencia con Victoria Tolosa Paz y que el triunfo es prácticamente irreversible”, dice con absoluta discreción un dirigente del PRO bonaerense. Pero cerca del candidato niegan ese escenario y aseguran que se viene una fuerte polarización porque “el oficialismo ha comenzado a mover la maquinaria en la provincia de Buenos Aires y ha acortado la distancia”.

Los voceros que sostienen en privado que la victoria está asegurada, también plantean que comprenden la actitud sumamente prudente del larretismo “para evitar que la tropa se relaje y se crucen de brazos a esperar como el Frente de Todos sigue cometiendo errores que están favoreciendo al exvicejefe de Gobierno porteño”. Incluso desde la UCR agregan que “al PRO le fascina ir de punto y nunca como favorito, de eso los convenció Jaime Durán Barba y Marcos Peña”.

Pero en el entorno de Santilli están irreductibles frente a esos argumentos. “La elección se define ahora y Diego va a seguir recorriendo todos los pueblos bonaerenses, con el apoyo de Facundo Manes”, dicen. Aunque en el radicalismo hablan de ciertos cortocircuitos entre ambos candidatos porque ahora tienen objetivos disimiles. El larretista quiere consolidar en noviembre su postulación como candidato a gobernador de Buenos Aires, mientras que el neurólogo ya piensa en su proyecto presidencial para el 2023.

Más allá de esos tironeos, en la sede del Gobierno porteño en la calle Uspallata se aferran al “operativo empate” de tal manera que aseguran que Tolosa Paz ha subido varios puntos en las últimas semanas. Se basan en dos encuestas privadas, una de la consultora Trespuntocero de Shila Vilker y la otro fue realizada por Facundo Nejamkis de Opina Argentina. Ambos sondeos plantean un escenario diferente a los resultados de las PASO con más paridad entre las dos coaliciones más importantes.

Y para darle más entidad a su visión de “preocupación” comentan que llegó a sus oficinas una encuesta realizada por la empresa de Sebastián Galmarini, cuñado de Sergio Massa, Inteligencia Analítica. El tigrense está asociado al analista Marcelo Escobar. El último trabajo de esta consultora cercana al peronismo le da Santilli 36,2% y a Tolosa Paz 35,9%. En el sondeo José Luis Espert parece con casi 8% de intención de voto.

Estos números son discutidos por otros encuestadores que no ven tanta paridad entre Juntos y el FdT. “Hasta ahora el oficialismo no ha logrado reinstalar una campaña competitiva, en el Gran Buenos Aires sólo se han dedicado a repartir plata y electrodomésticos”, dice en off the record una analista de opinión pública. Hasta fuentes del peronismo bonaerense tampoco coinciden con la supuesta levantada de la candidata del FDT. "La gente sigue enojada y estamos complicados", sostienen, pese a que algunos creen que la coalición opositora esta cerca de su techo.