Se recrudece la guerra entre el FIT y el Partido Verde: aparecen "carpetazos"

En las elecciones primarias, el Partido Verde, quedó colocado como una tercera fuerza política con el 5,7% de los votos. Mientras que el Frente de Izquierda fue desplazado al cuarto lugar con un 4,96%. La diferencia es de unos 7.500 votos, es más, la nueva campaña del FIT se encabeza bajo el siguiente slogan: "Necesitamos 7500 votos para que ingrese un trabajador a la Legislatura".

El Frente de Izquierda salió en búsqueda de archivos que involucra a los principales candidatos del Partido Verde con otras fuerzas políticas. Tal es el caso del actual legislador provincial, Marcelo Romano, candidato a senador nacional que militó en las listas del radicalismo.

Frente a esto, Micaela Blanco Minoli, concejala de Lavalle publicó en su Twitter: "Acá se puede ver al sr. Romano siendo candidato a Intendente de San Carlos en el 2015 por la UCR, lista de Cornejo. Compartía lista, en elecciones desdobladas, con el actual gobernador Suarez como candidato a Intendente por Capital. #Panqueque".

El candidato al Congreso de la Nación para ocupar una banca en la Cámara Diputado, Mario Vadillo, no es ajeno al archivo y se lo tilda de "ramonista" por ocupar un lugar en la lista de protectora junto a José Luis Ramón.

Vadillo, Romano y Ramón

El Partido Verde no se queda callado frente a los cruces del FIT y Marcelo Romano en cada oportunidad a través de las redes sociales, asegura que viene luchando desde que consiguió una banca en la Legislatura provincial, como senador, en contra del fracking y de la minería contaminante.

Ambos frentes electorales tienen un tema en común: la defensa del agua. Desde la izquierda aseguran que ellos encabezan la protección a las Ley 7722 y que dieron batalla en la Legislatura Provincial cuando esta iniciativa se intentó modificar. Desde el Partido Verde, aclaman que ellos marcharon desde el Valle de Uco acompañando a "los parientes" para que la normativa no se tocara.

El Partido Verde dentro del Frente de Todos

La actual senadora provincial, Andrea Blandini, llegó a la Legislatura Provincial de la mano del kirchnerismo. Sin embargo ahora encabeza la lista para renovar banca por el Partido Verde. La legisladora y candidata dialogó en MDZ Radio donde explicó el motivo por el que se fue del kirchnerismo local, pero no del Frente de Todos. Andrea Blandini en campaña con el Partido Verde.

"El Partido Verde es parte del Frente de Todos. El Frente de Todos no es un partido, son muchos partidos donde tienen algunos temas en común que justamente este que es fundamental para mi (cuidado del ambiente), no lo tiene y no hubo una autocrítica ni un disculpe senadora en Mendoza no estaban dadas las condiciones para que haya minería. En el Partido Verde no está todo hecho pero lo estamos construyendo con los ciudadanos", afirmó la senadora Blandini.