La fuerte denuncia de Elisa Carrió contra Juntos por el Cambio

La exdiputada de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, denunció que algunos dirigentes de Juntos por el Cambio "negocian detrás mío" para que Ricardo Lorenzetti ocupe nuevamente la presidencia de la Corte Suprema de Justicia, por lo que les pidió a sus socios en la coalición opositora que se comprometan "a no traicionar al electorado" después de las elecciones legislativas de noviembre.

"Juntos por el Cambio se tiene que comprometer a no traicionar al electorado. Pido mucha solidez, mucha responsabilidad, menos disputa interna por el cargo a dos años y estar siendo más responsable por lo que pasa ahora, mañana, enero, febrero, marzo", manifestó Elisa Carrió anoche durante una entrevista en el programa Comunidad de negocios, del canal LN+.

En ese sentido, la líder de la Coalición Cívica argumentó que "cuando pasa algo, la que está mirando desde hace dos semanas soy yo, como parar a Ricardo Lorenzetti al frente de la presidencia (de la Corte Suprema) cuando hay otros de Juntos por el Cambio que negocian detrás mío para que esté Lorenzetti".

El enfrentamiento de Elisa Carrió con Ricardo Lorenzetti arrastra muchos años, desde que la dirigente política denunció al expresidente del máximo tribunal por enriquecimiento ilícito.

"La gente no solo quiere que ellos no estén, quiere una condición moral con dirigentes decentes que no pacten por abajo con el kirchnerismo en todas sus modalidades", añadió.

Asimismo, advirtió que a partir de diciembre vendrá una situación muy difícil" para la Argentina, por lo que "no puede ser que te estén jugando en la cancha y vos no veas y que muchos de los nuestros sean cómplices". "No se puede traicionar la última esperanza del pueblo de la Nación. Quiero que arrasemos en noviembre pero con gente sólida en el parlamento", expresó.

Por otro lado, Carrió dio su parecer sobre la exposición de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el acto de cierre del Encuentro Nacional de Jóvenes de La Cámpora: "Me preocupó ver a Cristina así, porque la conozco hace 20 años o más. La vi así, es cuando no se controla, fíjate las manos, hagan silencio y miren las manos de Cristina. Esta es la imagen del descontrol de su ira, maneja las manos, aprieta, hace así. La tiene enojada el miedo, el poder de la impunidad".

Siguiendo la misma línea crítica, la exdiputada opinó que "el Gobierno nacional está a la deriva" y reiteró sus preocupaciones sobre la situación política, económica y social del país. "Estamos en un temporal y vamos en un barco sin timonel. Si el oficialismo se descontrola, se descontrola. Hay que aceptar los hechos, esto forma parte de una lógica fáctica. Hay una crisis económica, hay una crisis política, hay incompetencia, hay un temporal, no hay timonel", concluyó.