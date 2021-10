Rodríguez Larreta: "Hace falta un acuerdo amplio, pero con el kirchnerismo es difícil"

Una foto en la mesa 10, con señoras que toman el té. Sonrisas de candidatos por todos lados. Música que agita y un ambiente preparado para los festejos. Horacio Rodríguez Larreta recorría el microcentro en un escenario donde lo hicieron jugar de local y con dirigentes políticos al borde de la histeria por aplaudirlo. El Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estuvo en Mendoza como parte de la recorrida nacional que hace para armar su candidatura a Presidente. Y aunque en Mendoza puede tener "rivales", ayer pareció todo lo contrario.

Larreta habla y calcula. No se va a salir de los márgenes previstos y siempre vuelve al lugar común; al de los lugares comunes. No va a decir nada antisonante; la palabra acuerdo la va a repetir sin temor a exagerar en la redundancia. Lo que se dice un hombre en modo candidato.

-Luego de las PASO parece que el armado para el armado del 2023 se aceleró. ¿Esto les genera alguna ansiedad a ustedes, que también parecen haber acelerado el proceso?

-El resultado de las PASO fue muy bueno y en noviembre puede ser mejor. En Juntos por el Cambio estamos elaborando una alternativa, pensando en cómo generar trabajo, mejorar la educación que estuvo cerrada, por la seguridad, para controlar la inflación, generando alternativas. Se está trabajando para ser una opción de poder en 2023 pero elaborando un plan.

-El gobierno nacional ha quedado frágil luego de la elección. ¿Ustedes buscan aprovechar esa situación de debilidad que ahora muestra el Gobierno?

-La fragilidad del gobierno es problema de ellos. Nosotros no construimos en base a la debilidad del otro. El Frente de Todos tiene muchos problemas internos. Nosotros estamos recorriendo el país para detectar los problemas de Cuyo, del Norte de todo el país, tener en cuenta las economías; la industria del vino acá, el turismo. La agenda es la de los problemas de la gente.

Larreta, en plena "faena" de campaña.

-Justamente la política nacional tiene cierto porteñocentrismo. Todo parece concentrado en la Ciudad y el AMBA. Los dos últimos presidentes vienen de ahí y usted también. ¿Cómo se puede tener una visión más amplia…?

-No creo que el lugar de nacimiento de alguien condicione. Yo tengo una visión nacional. Néstor Kirchner era de Santa Cruz, fue gobernador de una provincia alejada y fue el presidente más unitario que hubo. Concentró todo el poder y los recursos y no tuvo en cuenta a las provincias. No tiene que ver de dónde es uno, sino lo que hace y piensa. Yo creo en un país diverso, federal, de respeto. Yo escucho. Me baso en escuchar; a los vecinos, a todos. Creo en ese modelo de escuchar y tener en cuenta a toda la Argentina. En Mendoza tengo muy buena relación con el gobernador y los ex gobernadores. Estuve con Cobos, Cornejo y Suarez.

-Se habla de la necesidad de un acuerdo nacional como frase hecha. Usted mismo lo repite. ¿Con quién es ese acuerdo y con quién cree que no se puede?

-Hay que tener un acuerdo lo más amplio posible, pero con quienes tenemos una misma visión de país. No es con todos. Un acuerdo no significa unanimidad. Además es sano que haya diferencias. Tiene que ser el acuerdo lo más amplio posible, pero con pautas básicas.

-¿Con el kirchnerismo también?

-Pero pongo como ejemplo el Gobierno. Con el kirchnerismo es muy difícil porque toman rumbos equivocados. Buscan, por ejemplo, nuevamente acuerdos de precios y presión a las empresas por la inflación y el resultado no va a ser bueno; la presión nunca es buena. Prohíben la exportación de carne, cuando lo que necesita el país es exportar mucho más y de todo. Hay que exportar más carne, más vino; todo. Es muy difícil acordar con el kirchnerismo cuando apuntan a modelos como los que apoyan, como los de como Cuba o Venezuela. Con ellos es muy difícil.

-El kirchnerismo es parte del Frente de Todos. ¿Cómo piensa acordar con ellos?

-El Frente de Todos tiene muchos problemas internos y los tienen que resolver ellos. Hay una diversidad grande en el oficialismo y tienen dificultades ellos.

-¿Qué temas debería tener ese acuerdo de cara a 2023?

-Falta mucho y hay que aclarar algo. Hasta diciembre de 2023 el Frente de Todos y Alberto Fernández gobiernan y ellos tienen la responsabilidad de mejorar las cosas y hacer convocatorias. Nosotros estamos construyendo una alternativa. Estoy convencido que va a hacer falta un acuerdo, pero la agenda de ese pacto se verá en su momento. Falta mucho y hoy gobiernan otros. Larreta y los candidatos locales de Cambia Mendoza. ¿Hay dos presidenciables?

-La grieta ha hecho en Argentina que haya disputas que son bastante abstractas: Macristas contra cristinistas; derecha o izquierda. Pero poco se habla de la gestión…

-Es así, pero yo no me meto en eso y tengo para mostrar gestión. Eso es de lo que hablo en cada lugar, con los vecinos, con la gente. No me interesan esas disputas.

-¿Cristina y Macri son tóxicos? ¿Es necesario que se ‘corran’ de las disputas políticas?

-No voy a hablar de Cristina y del oficialismo porque no me corresponde. Macri es parte de la conducción de Juntos por el Cambio, cumple un rol importante en una mesa que es horizontal y que integran otros dirigentes. Fue presidente y sigue siendo muy importante.

-¿Hacia adelante cree que es necesario una fórmula de unidad o que haya disputa interna? El radicalismo ha dicho que buscará tener candidato propio

-A Juntos por el Cambio le ha ido muy bien en las PASO, cuando hay alternativas. Eso es lo que pasó ahora. Es muy bueno que haya primarias, opciones. Si en el camino se logra un acuerdo, está bien. Falta, pero las PASO son positivas para nosotros.