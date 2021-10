El pasado montonero de Bielsa explica su defensa de Jones Huala

La historia montonera de Rafael Bielsa es revelada de manera plena en el excelente libro de Marcelo Larraquy y Roberto Caballero, "Galimberti". Allí, los autores dejan en claro que no se trató de un joven soñador que buscaba la utopía de un mundo mejor, sino un terrorista activo, que colocó bombas con el propósito de asesinar.

Específicamente, el libro da cuenta de las acciones que llevó adelante Rafael Bielsa como integrante de Montoneros, y su participación en la colocación de una bomba que le apuntó ambas manos a un empresario rosarino. En marzo de 2001, el embajador argentino en Chile brindó un reportaje a radio Mitre en donde reconoció: "participé en acciones armadas y en la colocación de bombas a “aristócratas” de esa época". También agregó: "Nosotros éramos peronistas, estábamos proscriptos, había habido mucha violencia institucional desde el año ’55 y nos parecía que la violencia era una herramienta, era un arma cargada a futuro".

No terminó allí. En referencia al atentado que fue celebrado por la organización terrorista, Bielsa refirió: "Frente a la estudiantina con la que se festejó un episodio monstruoso, creo que la grandeza de cómo cierra el capítulo, visto desde la edad que uno tiene ahora, le da una dimensión ética a todas aquellas vivencias, muy superior". Esa condición superior en la lectura de Bielsa, es que el afectado, años después, dijo que había perdonado el hecho, aunque no lo había olvidado.

Ese es el pasado del actual embajador, quien pasó por la cancillería argentina y hoy, en nombre del gobierno —difícilmente del pueblo argentino—, se presentó a defender al autopercibido mapuche Fernando Jones Huala en los tribunales chilenos, rebatiendo en su defensa los argumentos presentados por la fiscalía. La decisión de los jueces fue la de ratificar la condena a 9 años, y no permitir su libertad condicional.

Tal como viene indicando el auditor general de la nación, Miguel Ángel Pichetto en declaraciones a diversos medios, son los montoneros los que asesoran a estos autopercibidos mapuches, en particular, Roberto Cirilio Perdía. También señaló: "No son mis enemigos, son enemigos de la Patria y del país, no reconocen la bandera, no reconocen el himno, no te reconocen la autoridad del Presidente, ni de la vice, no reconocen la autoridad de la gobernadora, le tiran piedras. No cantan el himno, ni reconocen la bandera, quieren un estado autónomo".

No es casualidad el rol del embajador Bielsa: responde a la política de estado del actual gobierno argentino.