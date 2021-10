El kirchnerismo utiliza su "mejor" eslogan para revertir la elección

El Camino de Cintura, la Autopista del Oeste y el Acceso Norte de la Panamericana amaneció con una inédita cantidad de pintadas en la que el kirchnerismo peronista se hace cargo del lema "pero Macri" al tratar de explicar las malas decisiones adoptadas y explicar por qué motivo no todo puede hacerse de la manera y la rapidez que pedían sus seguidores.

Con leyendas como "Santilli es Macri" o "Decile No a Macri", la zona oeste y sur del conurbano bonaerense aparecieron con una "original" campaña en la que relaciona a los candidatos de Juntos con el expresidente Mauricio Macri, como un refuerzo imprescindible para los votantes del Frente de Todos que, por diferentes causas, no votaron o lo hicieron en contra del oficialismo cuando en la última elección de 2019 lo hizo en su favor.

"Fue una acción militante complementaria a la campaña oficial", explicaron allegados del jefe de gabinete provincial, Martín Insaurralde. "Cada distrito eligió un lema diferente", agregó, para justificar, por ejemplo, que en Ituzaingó, los allegados a Alberto Descalzo hayan pintado "Ituzaingo le dice NO a Macri".

Cada distrito eligió un lema diferente

Estos mensajes en las paredes, paredones y puentes del Gran Buenos Aires son en "homenaje" al 17 de octubre, cuyos festejos generaron una gran discusión interna por el día y la cantidad.

Esta campaña fue impulsada por algunos focus group y encuestas analizadas por el oficialismo en las que aparecieron algunos mínimos atisbos de descontento para el oficialismo pero cuando preguntaban por el ex presidente Macri las respuestas negativas eran muchas más.

Otro de los murales

"No nos votaron por bronca, porque no se sintieron cuidados o también hasta pudieron considerarse engañados. Pero cuando se les recuerda que si no ganamos nosotros vuelve Macri, la gente misma dice que NO y dice que nos va a votar", le dijo a MDZ uno de los organizadores de esta nueva movida del Frente de Todos.