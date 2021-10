La terminante advertencia del Gobierno a las empresas si no congelan los precios

El secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, advirtió que de no haber acuerdo con los productores y comercializadores de alimentos para este lunes, se avanzará con “políticas de precios máximos no consensuadas”, y anticipó que luego de los alimentos se buscará extender la política de precios a otros sectores.



“Yo espero cerrar este acuerdo y ponerlo operativo el lunes, si no aplicaremos las leyes. Quiero evitar eso”, afirmó Feletti, en lo que fue una terminante advertencia del Gobierno a las empresas para que acepten los congelamientos de precios.

“Dicen (las empresas productoras) que hoy van a hacer una contraoferta, nosotros la vamos a evaluar y el lunes nos sentaremos a cerrar el acuerdo”, agregó el funcionario.



De no mediar acuerdo, Feletti anticipó que se aplicará la ley de Abastecimiento y la Secretaría tendrá que avanzar con “políticas de precios máximos no consensuadas”.





“Evidentemente si no se llega a un acuerdo vamos a tener que aplicar las leyes, que yo trataba de impedir porque yo creo en los acuerdos sociales”, señaló el secretario, quién detalló que las mayores resistencias se perciben en los productores más que en los comercializadores.



Consultado por la reacción empresarial a la medida, Feletti manifestó que el intento de ordenar una política de precios "genera malestares”, tras lo cual añadió: “Si hay malestar en los empresarios, más lo hay en el pueblo”.



Asimismo, el secretario de Comercio Interior anticipó la intención de avanzar con acuerdos en otros productos: “Queremos evitar frustraciones por una escalada de precios en lo inmediato en los alimentos, después vamos a avanzar en otros sectores”, señaló.



Según Feletti, el desafío más inmediato es “garantizar el abastecimiento y los precios para un buen nivel de consumo en este último trimestre”.



“Yo he hablado con los empresarios del sector, tanto los comercializadores como los productores, y les plantee que ganen por cantidades y no por precios. No se les está pidiendo que pierdan plata, sino que baje el peso de la canasta alimentaria en los salarios”, dijo el titular de la Secretaría de Comercio Interior.