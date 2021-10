La chicana de José Luis Espert a Florencio Randazzo en el debate de candidatos de IDEA

En el marco del 57 Coloquio de Idea los candidatos a diputados nacionales de la provincia de Buenos Aires debatieron y dieron a conocer los proyectos que impulsarían si llegan al Congreso de la Nación. Pero al mismo tiempo, hubo un cruce particular entre el candidato de Avanza Libertad, José Luis Espert y el candidato de Partido Federal, Florencio Randazzo.

El detonante fue la exposición de Randazzo en la que llamó a tratar una nueva ley de coparticipación federal para terminar con las asimetrías entre provincias pero también para establecer criterios de responsabilidad en el gasto público. Ante esa reflexión, Espert le dio la bienvenida al "sentido común" y el liberalismo.

"Hay provincias que recaudan el 30% de lo que gastan. Hay una ley que obliga a la nación a distribuir el 57% de los recursos que recauda. Una nueva ley debería establecer criterios de responsabilidad. Pero la ley tiene que resolver las asimetrías que tiene la argentina. Hay que sancionar una nueva ley de coparticipación federal", aseveró Randazzo y Espert interrumpió su alocución.

"Celebro la conversión de Randazzo del kirchnerismo al liberalismo ¡Tenemos un nuevo liberal en el panel! Espero que no sea porque estamos en época electoral, porque nunca te escuché hablar de estas cosas. Pero bienvenido. Bienvenido al sentido común", disparó Espert.

Molesto por la interrupción Randazzo afirmó que son ese tipo de comentarios los que no contribuyen a un país mejor pero una vez más Espert volvió a interrumpir. "Si contribuye porque hay gente que dice lo que vos estás diciendo hoy hace 30 años y es medio raro que ahora digas las mismas cosas. No es una falta de respeto. Es decir...¿esto no será hacer campaña electoral como antes era prometer la estupidez que hace el kirchnerismo de regalar plata para viajes de egresados?", sostuvo dando a entender que hoy las ideas liberales parecen haberse convertido en una suerte de herramienta para atraer votos.

"Fuiste parte de un gobierno en el que jamás se habló de cambiar la coparticipación y hoy lo decís. Espero no estar asistiendo a una nueva estafa en el proceso electoral", finalizó Espert.

"La idea de derecha e izquierda para mi es anacrónica y atrasa mucho. Yo tuve responsabilidad en el Estado y he honrado el Estado. Y he modificado todo lo que he tocado. Permití que millones de personas saquen el documento ahorrando 1000 millones de dólares al estado gracias a un contrato con Siemens. Hice que todos puedan sacar el pasaporte sin tener que hablar con un policía amigo o ir en una lista de acomodados. Lleve adelante el proceso de renovación ferroviaria. Puse en marcha la sube que permitió un ahorro extraordinaripo. Una herramienta que permitió pagar el transporte y ahorrar millones al estado. No existe el amor. Existen las pruebas de amor", le retrucó Randazzo.

Un llamado al consenso

Tanto Espert como Randazzo, Cithya Hotton, Diego Santilli y Victoria Tolosa Paz coincidieron en que el país necesita avanzar hacia nuevos acuerdos. "Hay que sentar en una mesa a los que están aquí, los empresarios, más los representantes de los trabajadores para cambiar definitivamente y crear trabajo genuino", destacó Diego Santilli.

Tolosa Paz coincidió pero marcó algunos puntos que deben tenerse en cuenta como la necesidad de que las medidas sean solidarias pensando en los que menos oportunidades tienen. "El Estado tiene que ser solidario con el conjunto de quienes invierten en la Argentina, liberando la carga patronal, como hacemos hoy con Te Sumo, un programa de pequeña escala y de un año de liberación de carga, que vamos a transformar en ley de promoción de empleo joven", remarcó.