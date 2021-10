Los polémicos cruces de Javier Milei y Myriam Bregman en el debate de TN

Tal como se palpitaba en la previa, Javier Milei y Myriam Bregman protagonizaron por lejos los momentos más tensos y polémicos del debate televisivo en el que participaron los candidatos a diputados nacionales por la Ciudad de Buenos Aires y que se realizó anoche en el programa A Dos Voces, del canal TN.

La tensión entre Myriam Bregman y Javier Milei comenzó incluso antes del inicio del debate, cuando la candidata del FIT se negó a saludar al economista libertario durante el primer encuentro cara a cara de todos los candidatos en la puerta del estudio de televisión.

Una vez comenzado el programa, ambos redoblaron la apuesta. Bregman acusó a Milei de haber sido "asesor del genocida (Antonio) Bussi y estar con los fachos de Vox (en España), que defienden la monarquía", y también lo calificó como "empleado del poder económico". Luego, el candidato de La Libertad Avanza le respondió: "Es increíble que en tan poco tiempo hayas juntado falacia ad-hominem, falacia de falsa asociación, otra vez falacia ad-hominem. ¿Podés hacerlo con argumentos, por favor?".

En los seis minutos libres del primer bloque temático referido a la calidad institucional y la seguridad, los candidatos volvieron a cruzarse con acusaciones muy duras. "Javier Milei está muy acostumbrado a que las mujeres no hablen", le recriminó Myriam Bregman, pero el economista libertario la desafió a ser más clara "porque lo que decís puede constituir un delito". "No me amenaces", le advirtió la exdiputada.

La tensión fue en aumento cuando el candidato de La Libertad Avanza defendió el uso de las pistolas taser: "En los países donde la portación es libre la delincuencia es menor". La dirigente del FIT intentó responder, pero el tono de voz de Milei comenzó a subir. Cuando finalmente tuvo un espacio para hablar, Bregman reflexionó: "¿Te parece que puedo intervenir cuando nos dice ‘zurdos de mierda’. Así no puedo discutir". "Pónganme cadenas", le respondió Milei de forma irónica.

Otro contrapunto mayor ocurrió en los minutos finales del tercer bloque temático de Economía, Educación y Trabajo, cuando la exdiputada dijo: "En un debate se tienen que debatir ideas y dejar de decir la palabra falacia, que ya nos cansó a todos", a lo que Milei respondió que si dejaba de decirlas no la usaba más. "Es un catador de falacias, Milei", ironizó Bregman.

El momento de mayor tensión se vivió cuando ambos candidatos tuvieron unos minutos para repreguntarse entre sí y en la tribuna de la Izquierda, Christian "Chipi" Castillo comenzó a gritar al público del libertario. "¿Qué te pasa?, facho, facho". Aparentemente antes había recibido algún tipo de provocación inaudible. En este punto, el conductor Edgardo Alfano tuvo que interrumpir el debate para pedir tranquilidad a la hinchada que tenía detrás.

Javier Milei mantuvo además otro cruce con el segundo conductor del programa, Marcelo Bonelli, cuando en ese mismo momento el economista prefirió no preguntarle a nadie y extendió su interrogante al pueblo argentino porque dijo que "no debate con la casta". "Esto no es lo pactado", le recriminó Bonelli visiblemente enojado y que ya venía retando tanto a Milei como a Bregman por su falta de apego a las reglas del debate.