La reacción en las redes tras la floja performance de Javier Milei en el debate electoral

Ayer por la noche se llevó adelante el debate de candidatos a diputados nacionales de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego del encuentro, distintos analistas políticos marcaron a Javier Milei como el gran perdedor de la contienda por la imagen desdibujada que dejó y la falta de claridad a la hora de elegir las peleas que debía dar con sus adversarios. Pero además de ello, en las redes sociales fue fustigado por su floja performance.

"El único derrotado de los cuatro fue Milei. Subestimó el debate, hasta pareciera no haberlo preparado lo suficiente. No supo a donde dirigir los petardos. No supo a que batallas sumarse y a cuales no. Lo peor de todo: tartamudeó, se mostró inseguro e incómodo. Y se notó", explicó el analista Matías Mowszet en un extenso hilo en el que se expresa sobre el debate.

"La prueba de que Milei perdió es el propio diagnóstico de su militancia y de su base de apoyo. Es la única de las cuatro militancias que salió triste de la transmisión de TN. Y si dijimos que el efecto del debate es puramente cohesivo, eso es lo que de verdad importa", agregó.

"Esto demuestra que no es lo mismo participar de un programa de TV donde podés insultar y que los conductores se rían de tus ocurrencias, a un frente a frente con profesionales de la política en un esquema estructurado donde no podés acaparar todo a los gritos", finalizó el periodista.

En las redes, sociales hubo una reacción inmediata sobre la imagen que dejó Javier Milei en el debate y no faltaron los memes.