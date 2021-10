Estuvo en Mendoza una figura clave para el futuro del juez Walter Bento

La diputada nacional Vanesa Siley integra el Consejo de la Magistratura y forma parte de la Comisión de Disciplina y Acusación que tiene que definir el futuro del juez federal Walter Bento. La legisladora nacional llegó esta semana a la provincia de Mendoza pero lo hizo por temas ajenos al pedido de destitución del magistrado y estuvo acompañada por referentes del Frente de Todos como la diputada Marisa Uceda.

El Consejo de la Magistratura aún no resuelve el caso Bento y hasta que eso no ocurra el magistrado imputado por enriquecimiento ilícito, cohecho, lavado de activos y presunto líder de una asociación ilícita seguirá al frente del Juzgado Federal 1 y con competencia electoral. Pese a los pedidos del diputado del PRO Pablo Tonelli para agilizar la resolución del proceso dada la urgencia del mismo, aún no han existido definiciones concretas.

El juez federal Walter Bento está procesado pero sigue ejerciendo.

La resolución depende de la Comisión de Disciplina y Acusación en la cual se sienta la diputada Vanesa Siley. Este martes Siley visitó la provincia de Mendoza pero su llegada no estuvo vinculada al caso que sacude a la Justicia Federal. En realidad, el motivo fue el desarrollo de una reunión sindical para coordinar detalles de la celebración del 17 de octubre.

Con ese plan llegó Siley a suelo mendocino y acompañada por referentes del Frente de Todos como la diputada Uceda y el legislador provincial Marcelo Aparicio -entre otros- participó de un acto en La Bancaria. En ese evento se reconoció a los trabajadores y trabajadoras declarados esenciales durante la pandemia.

Marisa Uceda, Vanesa Siley y Tina Morán.

"Gracias Vanesa Siley por tu visita a La Bancaria Mendoza y por traernos el reconocimiento de la Cámara de Diputados a las y los trabajador@s esenciales que pusimos el cuerpo y alma durante la pandemia", expresó el titular de la Bancaria Sergio Omar Giménez.