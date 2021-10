La furiosa interna radical que complica a Juntos por el Cambio en un municipio

El departamento de Rivadavia está ubicado al Este de Mendoza, en la última semana fue centro de actos partidarios del frente Juntos por el Cambio. La primera visita fue de Martín Tetaz, candidato a diputado nacional, que se presentó para dar una charla sobre economía y la segunda invitada fue Patricia Bullrich, presidenta del PRO, que se presentó para disertar sobre el futuro de la Argentina después de las elecciones de noviembre. El hecho no es casual y tiene que ver con una descarnada interna que vive la UCR y que tratan de aplacar de cara a las PASO.

Martín Tetaz en Rivadavia.

El anfitrión del municipio, Miguel Ángel Ronco, dialogó en MDZ Radio y aseguró que ambos políticos fueron para apoyar la gestión y la lista de concejales de Cambia Mendoza en Rivadavia. "Necesitamos que Rivadavia saque el 60% que sacamos en las elecciones ejecutivas la última vez. Estamos muy entusiasmados, tenemos ganas de seguir trabajando y veíamos que se nos podía escapar de las manos la mayoría en el Concejo, entonces le hemos metido pilas y estamos visitando a los vecinos, vamos puerta a puerta, para ver cuáles son las necesidades y cómo podemos mejorar", describió el intendente.

Patricia Bullrich en Rivadavia junto al intendente.

Las visitas de Patricia Bullrich y Martín Tetaz, tienen otro condimento además de apoyar la gestión de Ronco y es que casi un 25% de los votantes en las elecciones Primarias se fueron con el ex intendente radical, Ricardo Mansur, quien ahora encabeza la lista de concejales por el Partido Verde.

"Apareció un ex intendente, Ricardo Mansur, postulándose como candidato a concejal en primer término con la lista del Partido Verde. Entonces, cómo él es muy conocido, estuvo en tres gestiones y él dividió los votos que yo había sacado en el 2019, eso fue lo que ocurrió", afirmó el jefe comunal. Además, agregó que "votar a cualquier otro partido es votar al kirchnerismo".

Para finalizar, Miguel Ángel Ronco, le tiró con de todo al candidato a concejal Mansur, tratándolo de resentido, celoso y envidioso. "Esta persona fue toda la vida radical, y ahora se va a un partido de extrema izquierda, no tengo explicaciones, no tolera que otro crezca. Él vino para ser concejal y veremos en las elecciones como se compromete el electorado y estoy seguro que me va a frenar el progreso y eso perjudicará a la gente", sentenció.