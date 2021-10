Patrulla cibernética Berni: habló el supuesto responsable

La revelación llegó de la mano de la tarea periodística de Jorge Lanata para el programa de Canal 13, Periodismo Para Todos: un call center que funcionaba como una «granja de trolls», cuya doble función era, por un lado, promocionar la figura de Sergio Berni, y por el otro, ser una central de patrullaje cibernético.

En una entrevista brindada a la F. M. 99.9 de Mar del Plata, y que ahora MDZ refleja en exclusiva, se expresó Daniel Sosa, exconcejal del Partido de General Pueyrredón por el PJ, y quien también ocupó el cargo de «jefe unidad ministro». Fue él quien autorizó, durante plena cuarentena, el tránsito de este grupo de jóvenes contratados para realizar operaciones a través de las redes sociales y que actuaban desde dos contenedores ubicados en el puente 12.

El informe emitido en PPT pone a Daniel Sosa en el centro de la escena, como el responsable de la operación, por haber sido él quien firmó los permisos de circulación durante la vigencia de las medidas sanitarias más restrictivas. Sin embargo, en sus declaraciones al medio marplatense, Sosa señala que quien se encargó de la contratación y formación de este grupo, que ya fue desactivado hace algunos meses, fue Mario Baudry.

Baudry es la actual pareja y conviviente de Verónica Ojeda, la ex pareja de Diego Armando Maradona. «Es verdad que había 40 personas que hacían un trabajo de redes que lo manejaba el Jefe de Gabinete Mario Baudry, y que había que tener permiso para circular», dijo Sosa, apuntando directamente hacia quien considera el responsable de todo el armado. Luego, agregó: «Lo que yo firmaba eran los permisos para circular. Lo que sé es que se está regularizando el tema. Yo no conozco a los chicos que trabajaban porque soy de Mar del Plata y ellos son de La Plata».

Interrogado por el rol del grupo de estos jóvenes contratados, hoy en conflicto con la provincia por falta de pago de los servicios prestados, Sosa reveló que, amén de los trabajos de promoción para hacer presente la figura del ministro de Seguridad de la provincia, también se hacían trabajos de seguimiento en las redes. Sobre lo que ocurría allí, a 500 metros de la oficina de Bernie, Sosa dijo: «me pidieron contratarlo para analizar las redes y ver lo que estaba sucediendo; dar trabajo es muy bueno. Si después no les pagaron, es otro camino. Lo que decía el jefe de Gabinete en ese momento, es que había que analizar todo lo que pasaba en las redes».

Consultado al respecto de esa tarea, y si él no consideraba que eso era inteligencia, respondió: «Analizar las redes no sé si es hacer inteligencia, es tratar de adelantarse a lo que está pasando en los barrios y a veces hasta se ofrecen cosas robadas por Internet. De todas maneras, no hay nada oculto, todo eso es información pública».

No sólo armaron cuentas falsas, que en su mayoría ya fueron dadas de baja tanto en Facebook como en Twitter, sino que también recolectaban información pública en las redes, todo esto organizado, según las palabras de Daniel Sosa, por el propio jefe de Gabinete, Mario Baudry.

Actualmente, ni Sosa ni Baudry continúan desempeñándose dentro del equipo de Sergio Berni.