Rodolfo Suarez confirmó que vuelven los boliches y criticó el DNU del Gobierno

El gobernador de Mendoza, Rodolfo Suarez, aseguró que van a acatar las nuevas flexibilizaciones dispuestas por el Gobierno nacional, pero aclaró que el decreto de necesidad y urgencia "es poco claro" y "se presta a confusiones".

"Vamos a acatar lo que dice el decreto, pero en algunas cosas se presta a interpretaciones. El barbijo hay que utilizarlo en espacios cerrados o cuando hay grandes grupos al aire libre. Nuestra sugerencia es que cuando se pueda hay que usarlo", aseguró Suarez en diálogo con el programa "Uno nunca sabe" de MDZ Radio.

Con respecto a la apertura de los boliches, el gobernador aseguró que van a acatar el decreto y anticipó que van a habilitar los locales bailables al 50% de capacidad.

Consultado sobre el regreso de los hinchas a los estadios, Suarez aseguró que "hay que activar junto a los clubes los protocolos para que la gente pueda asistir a la cancha", aunque aclaró que "van a ser muy difíciles los controles".

"Sacan normas muy difíciles de llevar a la práctica. No se sabe si el control de que los hinchas estén vacunados lo tiene que hacer el club o la Policía. Va a ser imposible controlar eso. Si hay que poner a la Policía a controlar si los hinchas están vacunados el costo es tremendo", se lamentó Suarez.

Y continuó: "Apelamos a la conciencia individual. Estas reglamentaciones no tienen sentido. Habilitan el turismo con una cuarentena de 7 días. No tiene sentido, no va a venir nadie".