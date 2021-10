Patricia Bullrich, furiosa con los intendentes bonaerenses de Juntos y del FdT

La presidenta del PRO, Patricia Bullrich, criticó a la Corte Suprema de Justicia por el fallo del mes pasado en la que validó las tasas especiales por servicios como el de las estaciones de servicio que incrementan el valor de los combustibles en muchos municipios que la aplicaron y pidió a los intendentes que “no sigan presionando con tasas e impuestos a la gente”.

La tasa especial armada por los intendentes tiene que ver con un “servicio de playa” para, supuestamente, reparar las calles y avenidas producto de la circulación vial en sus localidades. Para Bullrich, la sociedad “está harta de tener tasas tan altas. Y me causó mucha sorpresa y bronca un fallo de la Corte, que me pegó en el corazón, a través de la cual se autorizaba a los municipios fijar las tasas que quisieran. Me parece que contra esto hay que luchar porque no es así”.

“Por eso la Constitución dice que las tasas deben ser razonables y con relación a una contraprestación precisa. No puede ser que la gente trabaje para que casi el 70% de lo que produce se lo queden los gobiernos nacional, provincial y municipal”, agregó en San Fernando, donde dijo, “se aplican las tasas más altas de la Provincia de Buenos Aires”.

Acompañada por los dirigentes locales Agustina Ciarletta y Alex Cambell, “los territoriales” del PRO, la exministra de Seguridad de Mauricio Macri se mostró eufórica por “lo que logramos el otro día, de triunfar en 16 provincias argentinas". "Esto empezó en las marchas federales por todo el país tras las PASO del 2019, con el 'Sí se puede', cuando defendimos una idea de familias de clase media, que la sociedad pueda elegir que vida quiere tener, cómo educar a sus hijos, puedan elegir sus trabajos y sin que el Estado les ponga la pata encima”.

Quizás la emoción del momento le hizo olvidar que parte de la derrota electoral del Gobierno de Cambiemos se debió a esa excesiva carga fiscal que debieron soportar lo sectores bajos y medios y el aumento sideral de las tarifas de los servicios públicos para las industrias y comercios.

Estas suban fueron criticadas ferozmente por los aliados radicales y por Elisa Carrió. Inclusive los intendentes del entonces oficialismo reclamaron el fin del “Excel” de la dupla Lopetegui – Quintana y del exministro de Energía, Juan José Aranguren, el más implacable de los funcionarios en favor de los mecanismos de ajustes inmediatos.

Optimista, Bullrich dijo que “desde las marchas del 'Sí se puede', tras la derrota de las PASO de 2019, arrancamos una lucha, una lucha muy fuerte, que nos llevó de pasar del 32% en agosto al 41% de los votos dos meses después. Igual, nos quedamos con la sangre en el ojo porque si bien no pudimos llegar a una nueva presidencia pero logramos algo histórico. Fue mantener la unidad y la representatividad electoral dos años después”.