Patricia Bullrich cuestionó el llamado a indagatoria a Mauricio Macri

La titular del PRO, Patricia Bullrich, calificó hoy como "muy sorprendente y nunca visto" la decisión de la Justicia de citar a declaración indagatoria con prohibición de salida del país al expresidente Mauricio Macri en la causa en la que investiga espionaje ilegal a familiares de fallecidos en el hundimiento del submarino ARA San Juan.



“En este caso ha habido una causa abierta contra los titulares de la AFI en la que Mauricio Macri no estaba absolutamente involucrado. Y de no estar involucrado se pasa a tener una indagatoria con imposibilidad de salir del país sabiendo que está afuera”, consideró Bullrich al participar de un encuentro por videoconferencia, en el cual la Mesa Nacional de Juntos por el Cambio (JxC) presentó su Comité de Control Electoral rumbo a las legislativas del 14 de noviembre.



"Las personas procesadas en esta causa son otras, no estaba procesado Macri y de golpe lo llaman a indagatoria en tres días en una causa que no conoce, con un juez subrogante, siendo que no esta en el país", continuó Bullrich.



"Es muy sorprendente -insistió- donde primero llaman al expresidente que a las personas que estaban siendo investigadas; es un procedimiento raro, nunca visto que alguien que no está en la causa sea llamado a indagatoria".



La decisión de llamar a indagatoria a Mauricio Macri en esta causa la tomó el juez federal subrogante de Dolores, Martín Bava, quien lo convocó para el próximo 7 de octubre a las 11.



"Es claro que estas acciones ilegales no fueron ejecutadas por los agentes de base que por motu propio realizaron este espionaje ilegal sino, por el contrario, partieron de un interés político nacional que en el final de la cadena, respondía al entonces Presidente de la Nación, Ing. Mauricio Macri", advirtió Bava en el fallo de 166 carillas.



Se trata de la primera citación a declarar en calidad de imputado para Macri desde que dejó la Presidencia de la Nación.