Comienza la era Rosatti en la Corte Suprema

La elección dentro del Palacio de Justicia de hace poco más de una semana generó un fuerte chispazo entre Ricardo Lorenzetti y el electo titular de la Corte Suprema de Justicia que se buscó amainar pero que tardará en cicatrizar. Pocas horas después de la reunión de acuerdo convocada por el mismo Carlos Rozenkrantz para la votación, se conoció que ni Elena Highton de Nolasco ni el antecesor de Rosenkrantz en la presidencia participaron del encuentro vía Zoom. La solución fue recurrir al voto propio para conformar mayoría.

Las reacciones desde el arco político ante la maniobra no se hicieron esperar. Sin embargo, la mirada se mantuvo fija en los dichos de de Ricardo Lorenzetti a lo largo de esta semana donde en un fugaz raid mediático inevitablemente esgrimió su opinión sobre la elección del nuevo presidente de la Corte, en el marco de la presentación de su nuevo libro “El Colapso Ambiental”.

El Ministro criticó la elección al asegurar que se repitieron "vicios" que "ya habían sido superados hace más de una década" y asemejó la designación de Horacio Rosatti con del exmiembro de la corte durante el menemismo Julio Nazareno. No obstante y a los pocos días volvió al ruedo cuando dijo que nunca votaría por él mismo: “Es algo que no haría porque no lo comparto, pero hay que admitir que hay diversas opiniones”, dijo y sobre la acordada señaló: “No impugné ni pedí la nulidad de la designación”. Lorenzetti supo tener el apoyo de Rossatti en varios asuntos a lo largo de la década que presidió la corte. Asimismo dijo que “la institución está por encima de las personas”.

Por otra parte, en su último día en la presidencia del Máximo Tribunal, Carlos Rosenkrantz habló en el IX Congreso Internacional de Abogacía Pública, Local y Federal organizado por la Procuración General de la Ciudad de Buenos Aires.

Allí, si bien se refirió a la emergencia sanitaria, instó a los jueces a “tener especial cuidado en el ejercicio de las responsabilidades judiciales, en no traspasar el rol que les impide sustituir el juicio del gobierno por el propio”.

Además agregó durante su exposición: “No podemos ser ni parecer políticos con togas, pues tenemos el deber de abstenernos de politizar la justicia, o juridificar la política. No podemos poner límites donde la Constitución no los impone”.

¿Quien es Rosatti?

El Jurista Santafesino es el vigésimo cuarto cortesano designado después de la restitución de la democracia. Fue convencional constituyente en 1994. Además de una dilatada trayectoria en el ámbito académico, fue intendente de la localidad de la que es oriundo en el 98, procurador del Tesoro y ministro de Justicia durante el Gobierno de Néstor Kirchner, hasta que pegó un portazo tras desacuerdos por una licitación para la construcción de cárceles. Se desempeña como miembro de la Corte desde 2016 cuando fue impulsado por el entonces presidente Mauricio Macri. Ahora, encabezará el Máximo Tribunal del país hasta el 30 de septiembre de 2024.

Tras su elección, Horacio Rosatti utilizó una frase de Sócrates con su entorno: “El secreto del cambio es centrar toda tu energía no en luchar contra lo viejo sino en construir lo nuevo”. A la vez que dijo que "no sería sólo sino en equipo”.

Además aseguran fuentes consultadas que Rosatti es una persona dialoguista y que entiende que lo primordial en esta etapa es trabajar de juez, es decir sentarse a leer expedientes y resolver cuestiones judiciales no mediáticas.

Horacio Rossatti asume la presidencia de una Corte que deberá encarar una importante cantidad de causas de fuerte tenor político en su mayoría relacionadas a la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner como Los Sauces / Hotesur, Vialidad, Cuadernos de Oscar Centeno, Dólar Futuro, entre otras, como la quita de la coparticipación federal a la Ciudad.

Habrá que ver si en el contexto que se dio la elección bajo una evidente falta de consenso, los jueces serán capaces de separar sus rispideces y resolver de acuerdo a lo que la ley les impone. Hubo un tiempo en el que Maqueda, Lorenzetti y Rosatti formaban lo que muchos catalogaban como la mayoría peronista. Hoy eso parece alejado de la realidad. Lo cierto es que toda la sociedad espera una Corte que esté a la altura de las circunstancias.