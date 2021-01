Suarez deslizó qué medidas tomarán si se disparan los casos en Mendoza

A diferencia de lo que ocurre en otros puntos del país, en Mendoza el nivel de contagios se encuentra en una meseta desde hace semanas. Por este motivo, el gobernador Rodolfo Suarez aclaró que no habrá cambios en las actividades que hoy están autorizadas en el territorio provincial pero que estarán atentos a si se registra un rebrote. "Por el momento no vamos a tomar ningún tipo de medidas y seguiremos en las mismas condiciones", subrayó.

El mandatario fue claro a la hora de explicar que si aumenta el porcentaje de ocupación de camas y la tasa de posibilidad no dudarán en tomar acciones y puso el toque de queda sanitario como una posibilidad si se diera ese escenario.

En el gobierno dan por hecho que una segunda ola es prácticamente inevitable y por eso están reforzando la infraestructura sanitaria de forma preventiva. "Venimos diciendo dese hace tiempo que el tema de la pandemia no ha terminado y que la segunda ola es muy probable que la vivamos en Mendoza. Es importante seguir preparando la infraestructura hospitalaria para dar respuestas", manifestó en un acto en el que recorrieron obras en el Hospital Central donde se reconvertirá el estacionamiento subterráneo en un lugar de alta complejidad para atender covid.

"Estamos viendo día a día las variables que siempre hemos tenido en cuenta: La primera es la respuesta del sistema sanitario, que funcionó bien nunca quedó una persona sin atención. La otra es el porcentaje de positividad, que estamos en el 13%, mucho menos que el 44% que tuvimos en algunos momentos", dijo. Hoy la ocupación de camas de terapia es baja y apenas llega al 35%.

De todas maneras, esto no quiere decir que los mendocinos puedan relajarse y expresó su preocupación por las fiestas clandestinas de las últimas semanas y el impacto que pueden llegar a tener en el nivel de contagios. "Nosotros monitoreamos día a día qué ha ocurrido y qué repercusiones pueden tener las fiestas clandestinas. En principio no estamos viendo los picos que en otros lugares del país", señaló el jefe del Ejecutivo y confirmó que por el momento no tomarán ningún tipo de medidas y todo seguirá en las mismas condiciones.

Pero volvió a apelar a "la responsabilidad de los mendocinos" y dijo que eso es lo que ha permitido mantener abiertas las actividades económicas.

"Si los números se comienzan a mover empezaremos a entrar y salir en actividades", adelantó Suarez y puso la lupa sobre la continuidad de las fiestas habilitadas para 250 personas. "Hay que tener cuidado con las fiestas clandestinas y estamos trabajando para evitarlas. Respecto a las que están habilitadas -por ahora-si cumplen los protocolos se van a mantener. Si no, habrá que tomar medidas", anticipó a modo de advertencia.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que los partidos de la costa atlántica implementen el sistema de toque de queda sanitario, Suarez diferenció el turismo de playa con lo que se vive en Mendoza.

"En Mendoza no tenemos turismo de aglomeraciones. Nuestro turismo está repartido en distintos sectores y es mucho menos riesgosos", manifestó.

Al margen de esa aclaración, sostuvo que "el toque de queda sanitario es una buena medida" y dijo que aparece entre las medidas que podrían tomarse en la provincia si se multiplican los contagios. Incluso recordó que en Mendoza tuvimos durante meses toque de queda sanitario hasta las 23 durante meses y después se estiró hasta la 1 con buenos resultados.

Por último, respecto a las vacunas dijo que este mes tiene que llegar la segunda tanda de la primera dosis. "Después vendrá la segunda dosis, que no es la misma vacuna. Son distintas. La semana que viene se completaría esta etapa mientras que la segunda dosis se debe colocar de 21 a 60 días después", expresó sobre el pronto arribo de otras 11 mil primeras dosis a Mendoza.