Carolina Píparo se descargó a través de las redes: "Me duele esta política miserable"

La legisladora bonaerense Carolina Píparo escribió un extenso hilo de Twitter manifestando que tanto ella como su marido están a disposición de la justicia. Aprovechó para criticar a la justicia y al gobierno nacional. "Me duele esta política miserable", lanzó.

La diputada de Juntos por el Cambio se lamentó de volver a ser víctima de un robo. "Es vivir de nuevo una pesadilla", dijo. Además, aseguró que tanto ella como su esposa están "a disposición de la justicia, como corresponde, que en definitiva será la que dictamine sobre el robo que sufrí y el accionar de mi marido en el accidente".

Durante la madrugada del primer día del año la pareja sufrió un asalto. Tras el tenso momento, la pareja se dirigió a radicar la denuncia, pero en el camino chocaron a dos motociclistas.

Sobre este punto la legisladora volvió a explayarse. "Como ya conté, después del robo, cuando nos dirigíamos a hacer la denuncia, vimos a las personas que para nosotros nos habían asaltado, pretendimos ayudar a que la policía los encuentre y que no le pase a otra persona lo que me había ocurrido a mí" dijo

Y continuó: "Es ahí cuando tuvimos un accidente en el que dos personas resultaron heridas y una tuvo que recibir lamentablemente cuatro puntos de sutura.".

En otra parte, la mujer se mostró enojada con quienes opinaron sobre el hecho. "Además de una noche que nadie quisiera vivir, me tocó leer y escuchar una sarta enorme de mentiras y barbaridades que se dijeron sobre mi familia y sobre mí", se quejó a través de las redes.

Pero además, dijo que "hubo un Estado que no estuvo" al momento del robo. "No solo no se liberan la totalidad de mis llamados al 911, sino que entregan solo 2 y casi 72 horas después".

Aprovechó la ocasión también para lanzar criticas contra el gobierno nacional que "se aprovechan para hacer politiquería pidiendo mi renuncia". "Si, esos mismos que hablan de lawfare, del principio de inocencia y que son cultores del garantismo", criticó.

"Me duele esta política miserable de desprecio por el otro", lanzó en Twitter y aclaró que esa situación también la sufren otros argentinos. "Las operaciones políticas pasan, la inseguridad queda y la sufrimos cotidianamente, la sufrimos miles de argentinos de a pie, que laburamos, que no vamos custodiados por la vida. Lo que me sucedió a mí, le pasa todos los días a muchísimos argentinos", dijo.

Aun así, dijo que tanto ella como su esposo están a disposición de la justicia y que "por respeto a la investigación sobre el accidente dejamos todo lo referido a ambas causas en manos de los doctores Fernando Burlando y Fabián Améndola"

Ambos letrados la representaron a Píparo en 2010 cuando fue víctima de una salidera bancaria en la que por culpa de un disparo perdió el embarazo de "Isidro"