Aníbal Fernández propuso eliminar una facultad clave de la Corte

Aníbal Fernández se sumó a la decisión de "meter mano en la Justicia" que anunció este fin de semana el presidente Alberto Fernández.

En concreto, el actual interventor de Yacimientos Carboníferos de Río Turbio (YCRT) sugirió "eliminar el sistema difuso de control de constitucionalidad".

El exjefe de gabinete indicó en Twitter que esto "puede hacerse por ley y no es necesario reformar la Constitución Nacional".

Aníbal Fernández propuso también la creación de "un tribunal supremo dividido en salas por competencia, con jerarquía de Superior Tribunal, para que actúe como instancia última de los casos en que se discuten sentencias manifiestamente arbitrarias".

De eso modo "tendríamos una CSJN abocada a redactar los 100 casos que humanamente pueden sentenciar los propios ministros. No como ahora que casi todo el trabajo está delegado en funcionarios burocráticos, excelentes, pero que no fueron elegidos para actuar como jueces de facto de la CSJN", completó en el hilo de la red social.

Fernández se sumó así rápidamente a los conceptos del Presidente, quien dijo este fin de semana en una entrevista de radio AM750 que "en la Justicia nosotros tenemos que meter mano, sin ninguna duda; meter mano quiere decir corregir cosas, institucionalmente hablando, con leyes. Hay que cambiar procedimientos y formas".

También criticó a la Corte Suprema por no intervenir en las causas que afectan al exvicepresidente Amado Boudou y a Cristina Kirchner. "¿Con qué criterio actúa la Corte? Cristina tiene once recursos ante la Corte que nunca recibieron ninguna respuesta. ¿Eso no tiene urgencia ni gravedad institucional?", se preguntó el Presidente.