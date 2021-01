Según Katopodis, la actividad económica se viene recuperando

El ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis, afirmó hoy en una entrevista que brindo a CNN Radio que "hay señales de recuperación de la actividad económica en los últimos seis meses", con eje en la construcción y la obra pública. Y agregó que "el empleo está creciendo a nivel prepandémico".

"La pandemia va a pasar y tenemos que trabajar para que llegado ese día estemos lo más fuertes posible", agregó . El funcionario afirmó, además, que "claramente hay fondos para la obra pública y la vivienda" y remarcó: "Estamos duplicando la inversión y esto nos permite llevar adelante 900 obras en todo el país, sin distinción de extracciones políticas".

Respecto de la campaña de vacunación contra el coronavirus que lleva adelante el Gobierno nacional (con escasos resultados hasta el momento), Katopodis aseveró que "el Gobierno dijo que vacunaría en diciembre y lo hizo" mientras las nuevas dosis "van llegando y también está resuelta la inmunización para mayores de 60 años".

Sin embargo, y como atendiendo al dato de que el Gobierno no ha alcanzado a vacunar ni a la diez por ciento de las personas que había estimado, Katopodis aclaró: "Esto no implica que no haya situaciones a solucionar sobre la marcha". En este sentido, destacó que "el Presidente está enfocado y trabaja en todos los frentes, en medio de la crisis más extraordinaria en la historia de nuestro país".

Por último, se refirió a las próximas elecciones y señaló "un año electoral en el que vamos a pedir un voto de confianza de la gente para salir de la crisis", al tiempo que marcó que "este el el año de la reconstrucción".