Macri y Larreta, juntos y delineando estrategias de cara a las elecciones

Tras tomarse unos días junto a sus cuatro hijas en Villa La Angostura, Horacio Rodríguez Larreta viajó a la ciudad de Neuquén para reunirse con el expresidente Mauricio Macri. Según confirmaron fuentes de ambas partes a Infobae, la reunión tuvo como objetivo delinear la estrategia para las elecciones de medio término.

Trascendió, principalmente, que hubo dos delineamientos básicos: que Macri no será candidato este año y que Larreta tendrá un rol activo en la campaña. Según explica el mismo portal de noticias, al expresidente no le llamaría la atención ninguna Cámara del Congreso, ya que él "no busca tener fueros para protegerse de la justicia".

También pudo saberse, Macri querría que Bullrich encabece la lista por la ciudad de Buenos Aires, sin embargo, Larreta no estaría convencido de ese movimiento, por el contrario, aseguran desde su entorno que a quien impulsan para liderar la lista es a Quirós.

Respecto de María Eugenia Vidal, Larreta la preferiría en la provincia de Buenos Aires. Carrió, por su parte, anunció hace poco que será candidata y que la relación entre ella y Macri no está del todo bien.

Por su parte, Mauricio Macri mantuvo reuniones mediante videoconferencias con dirigentes de todo el país, dice el portal Infobae, pero la reunión más importante fue esta última, con Horacio Rodríguez Larreta.

Hasta tanto, y por ahora, las apariciones que ha tenido el expresidente ha sido a través de las redes y para "pedir el regreso de las clases presenciales o presentar su fundación, fueron digitadas con Fernando De Andreis, exsecretario general de la Presidencia, y con Hernán Lombardi, exsecretario de Medios Públicos".