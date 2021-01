Con el 2021 comenzó la carrera electoral: cómo está cada partido

Se largó la carrera electora

Comenzó el 2021 y como si hubiera un semáforo imaginario comenzó la carrera electoral. Sí, hay elecciones y cada fuerza política se posiciona para lo que será un año complejo: pandemia, crisis económica y elecciones no es una combinación sencilla de resolver. En realidad el cambio de año es una línea imaginaria, pero la búsqueda de posicionamientos ya había comenzado antes. Las de 2021 serán elecciones de "frentes". En Mendoza ya hay dos bloques definidos: Cambia Mendoza y el Frente de Todos. Queda saber qué pasará con una tercera fuerza: si se armará una nueva coalición con algunos "liberatarios", el PD y Ciudadanos; si Protectora se reunirá con el kirchnerismo y si la izquierda podrá mantener algo de su caudal. La pelea por las candidaturas ya está en marcha. Suarez debe decidir antes, por ejemplo, si mantiene las elecciones separadas o las une con las nacionales. Dependiendo de la estrategia nacional de la oposición y del resultado de sondeos locales lo que haga. Incluso la idea original de Suarez era que este año se vote también por la reforma de la Constitución y hasta se elijan los convencionales constituyentes.

Cambia Mendoza. En el oficialismo hay una sensación de tranquilidad externa que asombra. Terminaron el año con encuestas en la mano que le favorecen, pero corren el riesgo del efecto "anestesia": esa sensación que en el radicalismo ya conocen y vivieron en otras elecciones que les hizo perder. Claro, vienen de racha: no pierden una elección provincial desde 2011. Si hacia afuera Rodolfo Suarez dice estar confiado en que tendrán una buena elección, puertas adentro no es tan sencillo elegir candidatos. La lista ideal tiene a dos ex gobernadores como cabeza: Alfredo Cornejo como candidato a senador nacional y Julio Cobos como primer candidato a diputado. En la primera "foto" no aparece ninguna mujer, un problema para los radicales. Sin embargo ya ensayan algunas fórmulas. Una de ella lleva a una ministra como postulante: Ana María Nadal. Sí, nuevamente una ministra de Salud, como ocurriera con Claudia Najul. Incluso hay quienes aseguran que la propia Najul y Pamela Verasay podrían ir también en las listas nuevamente, o mencionan a Daniela García como una postulante a dar el salto nacional.

Cornejo tienen en sus manos la decisión de ser o no candidato. El senado le daría un protagonismo mayor como opositor, pero volver a sumarse a una campaña podría generarle desgaste. Cobos ya avisó: está para "el lugar donde lo necesiten". El ex gobernador tiene oficio y votos, aunque no es el mismo Cobos de hace unos años.

El Frente de Todos. En el principal sector de la oposición la tensión por las candidaturas será lo más disimulada posible. Si lograron una foto de unidad forzada, no querrán borrarla con la pelea por las postulaciones. Todos dan por hecho que Anabel Fernández Sagasti irá por la reelección como senadora. Claro, sería exponerse nuevamente a una elección general, dos años después de la derrota frente a Rodolfo Suarez. Los aliados peronistas de Anabel piensan con la cabeza fría: "es el momento de Anabel", dicen con sinceridad y algo de oportunismo. Es que creen que sería una lucha compleja pelearle protagonismo ahora, con todo el aparato nacional detrás, y también ven un escenario difícil en el plano provincial y nacional. Por eso apuestan a dejar pasar la disputa. Más sabiendo que buena parte de las listas se dictará desde Buenos Aires, o al menos con esa venia. El kirchnerismo buscará fortalecer sus bloques en el Congreso.

Aún así los intendentes buscarán macar presencia en las listas nacionales y en la de la Legislatura. Matías Stevanato, Martín Aveiro y Roberto Righi buscarán tener presencia en esas listas. Emir Félix es uno de los que está en medio de la discordia porque no termina de cerrar una alianza con la conducción kirchnerista del partido. Y, más que nunca, buscará mantener su "intrabloque". Lo mismo algunos peronistas no kirchneristas.

Protectora. José Ramón fue una figura clave en 2020, pero no necesariamente eso es positivo para él y su imagen. El desgaste que sufrió por su alianza parlamentaria le quitó legitimidad y peso electoral. Mucho más con el desgranamiento de su partido. Muchas de las figuras se alejaron de Protectora, a tal punto que los legisladores provinciales no le responden. Por eso Protectora se desinfló como herramienta electoral. Muchos ven, sobre todo en Buenos Aires, a Ramón con futuro en alianza con el Frente de Todos. Él trata de esquivar una definición y menciona solo que tiene buena relación con Sergio Massa, que es uno de los referentes de ese frente. Pero no depende solamente de Ramón: en el PJ mendocino hay muchos que le repelen a la figura del legislador nacional. Él ya anunció que será candidato a senador nacional. Pero no todo está dicho. Incluso hay quienes le ven a Ramón un futuro no electoral y lo ubican como posible ubicado en algún cargo nacional en organismos de control, la Defensoría del Pueblo u otra oficina nacional.

Ciudadanos. El sector escindido de Protectora también busca dar pelea. Claro, conocen las limitaciones que tiene el hecho de haber perdido la estructura partidaria que ellos habían ayudado a armar. Las bandera de la defensa del agua y la transparencia son populares, pero no garantizan votos. En una elección de "frentes" ellos no terminan de sentirse cómodos. En las últimas semanas se acercaron a los díscolos del PD. Allí podría haber una oportunidad, creen, aunque no coindicen ideológicamente en todo.

Libertarios. Podrían ser la sorpresa del 2021. En las encuestas miden bien, aún sin grandes referentes. El otro problema es que hay una identificación con esa idea y concepto, pero no existe aún una materialización. Está el partido libertario, están los "liberales" que se acercan al PD y hasta el oficialismo tiene en Cambia Mendoza un sector que responde a esas ideas. Dependiendo de cómo se muevan y transmitan sus ideas si podrán o no capitalizar votos.

La izquierda. Desde que se convirtieron en una revelación con representación legislativa nacional y continua presencia en la Legislatura y los concejos deliberantes, la izquierda mendocina ha ido perdiendo caudal. En los últimos año dejaron de ser la tercera fuerza (cediendo el lugar a Protectora) y ahora corren riesgo de perder representación.

Vacunas para algunos

Esta semana comenzó el operativo de vacunación envuelto en un velo de desconfianza que se ha generado en torno a la eficacia y seguridad de la vacuna rusa. Si bien algunos profesionales de la salud han preferido no colocarse la primera dosis de forma voluntaria -incluida la secretaria general de Ampros Isabel Del Pópolo- hay otros que se quejan de que han sido olvidados por el gobierno. Muchos médicos, enfermeros y trabajadores sanitarios del sector privado están deseosos de ponerse cualquier vacuna, pero no han sido fijados como prioridad. Pese a que están expuestos al contagio y se juegan la vida atendiendo y salvando a pacientes con covid-19, para ellos no hay vacunas disponibles. La Sputnik V está destinada en esta primera fase solo a trabajadores de la salud del sector público. En el sector privado sienten que están igual de expuestos que sus colegas de la parte estatal y entienden que se subestima el rol que cumplieron a lo largo del año 2020.

A pesar de que la única vacuna disponible en el país es la rusa, existen diálogos para adquirir en la provincia otras como la de Pfizer, que ya están autorizadas por Anmat. Pero para que eso ocurra será preciso contar con autorización del gobierno nacional.

Siguen los coletazos en Vialidad

En las últimas semanas se han filtrado audios que revelan que aún hay consecuencias de las irregularidades que el Tribunal de Cuentas detectó en Vialidad Provincial. En concreto, se puede escuchar que uno de los sancionados por los desmanejos en los fondos de la caja chica de la institución se queja por una supuesta persecución en su contra. Se trata de Mariano Yanzón, quien se queja de operaciones internas para cerrar la ripiera de Las Heras y sospechas en torno al uso de combustible. "Nos tienen en la mira como que somos todos ladrones como la Corina (Gallardo)", manifiesta molesto porque le piden informes sobre el consumo de gasoil de una máquina. Yanzón amenaza con renunciar y se conocieron audios que le habría enviado al administrador general de Vialidad, Osvaldo Romagnoli y al vicegobernador Mario Abed para expresar su malestar. "Están fabulando y desprestigiándome", asevera. Gallardo fue echada luego de que se detectaran irregularidades en la rendición de facturas y desvíos de fondos por más de 6 millones de pesos en los años 2018 y 2019.

Fiestas clandestinas

Este 1 de enero proliferaron las fiestas clandestinas en Mendoza. Hubo muchas más reuniones que las autorizadas y algunas de ellas superaron todo límite de capacidad en cuanto a la convocatoria. En el almuerzo del año nuevo, se conocieron muchas historias de la noche anterior. Ciertos chicos fueron a más de un evento y no mencionaron que hubiera control alguno. En el distrito de Vertientes del Pedemonte (Luján de Cuyo, frente al Desert) hubo al menos una muy convocante, a la que asistieron miles de personas, y a la que podían llevar sus propias bebidas. El disfrute de la pausa del coronavirus contó con una tolerancia importante de las autoridades, al parecer.

El kirchnerismo populista de Cristina avanza a toda marcha

Ya no quedan dudas. Comenzó con la cooptación de todas las cajas importantes de la administración central y la ubicación de camporistas en ministerios o en los segundos lugares, donde los ministros no eran propios. Desde el Instituto Patria se imparten directivas que se deben cumplir a rajatabla. Luego de las cartas públicas y la admonición en presencia de Alberto Fernández pidiendo que los ministros sin coraje “busquen otro laburo”, continuo con la marcha atrás de la disposición que determinaba que el aumento de un 5% para los jubilados era a cuenta.

Ahora prácticamente Fernández asiente a posteriori las afirmaciones o las medidas que impone Cristina. El aumento tarifario de los servicios públicos acordado con el Fondo Monetario para marzo próximo aparece como prácticamente sin efecto. El aumento concedido a las prepagas duró menos que un suspiro; se anunció en la mañana y un decreto lo anuló en la tarde. Esta clara la animadversión a la actividad privada. Como ejemplo reciente está la suspensión de exportación de maíz. Las entidades agrarias están en plena efervescencia y movilización.

La presidencia “ arreglada” del PJ bonaerense para Máximo pone en jaque a los barones del conurbano y anticipa el heredero virtual a la presidencia de la Nación, luego del período de transición del desdibujado Fernández.

Todo lo que requería aprobación parlamentaria para avanzar en las ideas K tuvo activa participación de Sergio Massa, que en el avance sobre el poder total del kirchnerismo va a ser un gran perjudicado. El mendocino José Luis Ramón, también de la mano de Massa, fue hasta ahora otro gran colaborador. Impensado y sorpresivo el derrotero que en un año recorrió Ramón. El, junto al bloque de diputados cordobeses de Schiaretti fueron claves. Estará conforme y convencido Ramón de su acompañamiento casi total a la política cristinista. Los ciudadanos mendocinos lo acompañarán o no en su deseo de ser senador por la provincia. Este año recién comenzado, en las urnas, se develara la incógnita.