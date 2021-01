Si no fuera por la trascendencia y la gravedad de lo que se trata, lo que sucede en Formosa y lo acontecido en relación a Victoria Donda y su empleada hogareña, daría pie a un ensayo tragicómico.

Resulta sorprendente y agraviante la conducta asumida por el Gobierno nacional, especialmente por el Secretario de Derechos Humanos, Horacio Pietragalla, cuando livianamente declaró desde Formosa que ”movía a risa” que se hablara de violación de derechos humanos en esa provincia.

Fiel a su pertenencia a un kirchnerismo duro y cerrado, todo se niega o se esconde. En ese sentido “nunca existieron” los miles de formoseños imposibilitados de volver y entrar a sus hogares en su provincia durante largos meses, viviendo al aire libre y en condiciones deplorables. Tuvo que haber una sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se les restituyeran sus derechos humanos.

Esto no dio para risa. Si no hubiera sido por las sonoras y valientes quejas de los confinados en un centro de aislamiento, muchos sin ningún motivo sanitario, y la repercusión que le dieron los medios de comunicación no partidarios, desde el Gobierno y también desde las organizaciones de derechos humanos e incluso desde el progresismo que atrasa, nadie hubiera levantado su voz ni ejercido ninguna acción para terminar con ese latrocinio.

El Gobierno de Insfrán vació las instalaciones del polideportivo devenido en centro de aislamiento para eliminar todo vestigio de lo que acontecía y 24 horas previas al “postergado y anunciado” viaje de Pietragalla. Se invisibilizó la hiriente realidad.

Fernández confirmó en su cargo a Donda, luego del bochorno laboral con su colaboradora. Pietragalla, mirando para el costado y, tarde, le dio carácter de irrisoria a la violación y el maltrato en sus derechos a los confinados formoseños.

El progresismo vernáculo está de vacaciones y las organizaciones de derechos humanos optaron por el silencio total. Derechos humanos a la carta, pero sólo para los propios o cuando el interés político lo amerita.