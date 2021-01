Qué pasa en Mendoza con la ivermectina, la droga experimental para enfrentar el covid

El uso de la droga ivermectina para tratar a las personas que tienen covid ha generado polémica en Argentina porque la droga no está autorizada oficialmente por la ANMAT para ese tratamiento, pero hay provincias que lo hicieron por su cuenta. Se trata de un antiparasitario cuya efectividad está en estudio, pero aún no confirmada. En el país se están llevando adelante análisis para ver si tiene efectos favorables en personas enfermas y también para uso preventivo.

En varias provincias, entre ellas La Pampa, Jujuy y Salta, los gobiernos aprobaron su uso y hubo compras masivas del medicamento que tiene esa droga. En Mendoza, ante la consulta de MDZ, explicaron que no se está utilizando la ivermectina en los tratamientos.

Al mismo tiempo, no está pensado "el no inmediato" para que se comience a usar. Eso, al menos de manera oficial. La droga no está prohibida, solo que no se recomienda aún para el tratamiento específico. "Hay dudas en la implementación porque se está estudiando", aseguraron.

En la provincia se emplean distintas terapéuticas para los pacientes con covid, que incluyen desde corticoides para desinflamar, antibióticos para los pacientes con neumonía y anticuagulantes, entre otros tratamientos. La ivermectina era de uso veterinario, pero luego se aprobó para el uso humano en todo el mundo. Es de costo bajo y quienes defienden el tratamiento anti covid aseguran que allí está una de las razones de la oposición.

Sin embargo la Sociedad Argentina de Infectología se manifestó en contra del uso hasta que esté autorizada. "Además de su acción antiparasitaria, la ivermectina es un potencial inhibidor de la replicación viral del SARS-CoV-2. Sin embargo, la evidencia disponible in vitro sugiere que para alcanzar niveles efectivos de ivermectina se necesitarían importantes aumentos y potencialmente tóxicos de la dosis", aseguraron a través de un comunicado.

La concentración de las dosis es uno de los problemas. "Incluso dosis de hasta 10 veces mayores que las aprobadas no alcanzarían las concentraciones efectivas in vitro contra el SARS-CoV-2", explicaron. "Resultados preliminares (sin publicación ni revisión de pares) de un estudio realizado en Argentina evidenció que la administración de ivermectina al triple de dosis habitual en 45 pacientes habría producido mayor eliminación del virus en secreciones respiratorias, pero sin correlación con mejoría clínica. Sin embargo, se necesitan más estudios con mayor número de individuos para determinar este parámetro y otros asociados a eficacia clínica y seguridad", aclararon.

No es el único medicamento que se estudia en Argentina para enfrentar la pandemia. Desde hace tiempo se analiza el uso de un conocido spray nasal para prevenir. Se trata de un medicamento que tiene "carragenina", que podría ser útil en la prevención y ha tenido resultados positivos. Ese producto ahora escasea en todo el país.

A la espera

Mientras se avanza con los tratamientos terapéuticos, en Mendoza, como en todo el país, esperan la llegada de nuevas partidas de la vacuna Sputnik V, la única que está disponible.

La demora en la entrega de las partidas más gruesas que debían ser traídas desde Rusia también postergan el inicio de la vacunación en dos sectores clave: los docentes y, principalmente, las personas mayores de 60 años. La intención del gobierno local es comenzar a inmunizar a los docentes y no docentes durante febrero. Al mismo tiempo los intendentes preparan la vacunación de los adultos mayores. Allí sí hay urgencia porque en la primera etapa el objetivo es lograr bajar la mortalidad por covid en Argentina a través de la vacunación de esos sectores.