Los diputados no se ponen de acuerdo y no habrá sesiones esta semana

Que en la política argentina lo que falta son acuerdos no es una novedad. Sin embargo es un motivo para que los diputados nacionales no sesionen durante una semana. Las diferencias entre el oficialismo y la oposición por el temario a discutir generaron un parate en las actividades, por lo cual no sesionarán hasta la semana próxima. A eso se suma una pequeña pero no menos peligrosa ola de contagios de coronavirus.

El oficialismo buscaba avanzar esta semana con las sesiones extraordinarias para tratar algunos temas que consideran clave, pero desde la oposición encabezada por Juntos por el Cambio se plantaron y se negaron a debatir esos proyectos.

En concreto, los miembros de JxC reclamaron la exclusión del temario de los proyectos de reforma judicial y de reforma del Ministerio Público Fiscal. A eso se suma el pedido de Consenso Federal de tratar la extensión de los beneficios a los biocombustibles.

Además, la oposición en bloque pide tratar la intervención federal de Formosa por la conocida y polémica situación en los centros de aislamiento para pacientes enfermos o sospechosos de coronavirus.

Por otra parte, y respecto del coronavirus, hay varios casos de contagio entre los diputados, entre ellos Claudia Najul, de Mendoza; Gustavo Menna, de Chubut y la porteña Dolores Martínez.

Además, Máximo Kirchner se encuentra aislado producto de un contacto estrecho con Andrés Larroque, ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, con quien estuvo reunido.