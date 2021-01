Kreplak: “La segunda ola de coronavirus del invierno próximo va a ser peor"

Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, aseguró que la segunda ola de coronavirus “del invierno próximo” será “de una enorme magnitud”. El funcionario de la salud ya recibió las dos dosis de la vacuna rusa Sputnik V contra el coronavirus.

“Nosotros partimos de mucha más transmisión porque tuvimos un invierno bien largo, entonces partimos de muchos más casos de los que tenían ellos cuando empezó el verano”, manifestó Kreplak en diálogo con Rayos X de Radio 10.

Y añadió: “El rebrote que vimos al final del año pasado en la Argentina es preocupante y nos mostró que cuando no hay cuidado podemos subir, aunque haya calor. Y nos habla de una segunda ola del invierno próximo, que seguramente va a ser de una enorme magnitud. El tema es que lleguemos con las personas de riesgo vacunadas, para que si (la segunda ola) tiene una gran magnitud de contagios, no tenga letalidad”.

Además, el viceministro le pidió a los bonaerenses que se inscriban para vacunarse: "Si recibimos en las próximas semanas cuatro millones de dosis, vamos a tener más vacunas que inscriptos. Necesitamos que todo el mundo se inscriba así podemos vacunar primero a las personas de más riesgo. Entonces, nos sirve que Cristina lo haya hecho público”.

El Viceministro de @SaludBAP, @nkreplak, fue quien le aplicó la dosis de la vacuna Sputnik V a nuestra querida Vicepresidenta y compañera, @CFKArgentina en el Hospital Presidente Perón de Avellaneda.



Por último se refirió a que Cristina Kirchner, vicepresidenta, recibió la primera dosis de la vacuna: “Cuando la estaba pinchando me dijo ‘no duele nada’. Después dijo que es como un pinchazo de mosquito. En general no pasa nada y no tiene efectos adversos importantes”.