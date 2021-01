El verdadero motivo de la llamada del FMI a Alberto Fernández

Más allá de la cordialidad y el compromiso de trabajar en conjunto para llegar a un acuerdo, la primera comunicación oficial entre el presidente Alberto Fernández y la titular del FMI, Kristalina Georgieva, estuvo signada principalmente por las inquietudes que el organismo multilateral le transmitió al Gobierno nacional sobre el rumbo de la política económica de la Argentina.

Basándose en el runrun que circula en el establishment financiero estadounidense, el periodista Beto Valdéz explicó en el programa Verano de Noticias, del canal LN+, que “Georgieva fue quien llamó al Presidente para transmitirle algunas inquietudes”.

“En el FMI estaban interesados en saber concretamente cómo marcha la disparada inflacionaria, y de que hay mucha preocupación tanto por la cuestión cambiaria en el mediano plazo como por la dominancia de Cristina Kirchner a propósito de lo que pasará con YPF, porque en Washington hay quienes temen que la petrolera termine más camporista y cerrando una alianza con Gazprom, la empresa controlada por el gobierno de Rusia”, detalló.

Aunque el Gobierno busca tranquilizar al FMI, el ministro de Economía, Martín Guzmán, tiene que apelar a malabarismos para contentar al mismo tiempo a la facción más kirchnerista del Frente de Todos, según añadió el periodista Pablo Fernández Blanco: “El problema de Guzmán es que tiene que hablar, por un lado, con Cristina Kirchner y, por otro, con Kristalina Georgieva, enfocando las conversaciones hacia dos lados opuestos”.

Esta dualidad se percibe con fuerza principalmente en la discusión por los valores de las tarifas. “Guzmán dice que las tarifas no van a estar congeladas en 2021, pero este es un año electoral y es difícil que los valores aumenten. Sin embargo, el ministro está preocupado en atender el frente fiscal porque si el Gobierno no da una señal en ese sentido, no van a venir los dólares”, expresó Fernández Blanco.