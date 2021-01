Los sindicatos hablaron con Trotta y le manifestaron su posición

Tras el arribo del ministro de Educación, Nicolás Trotta, quien llegó a Mendoza con el objetivo de pasar en limpio la decisión de la Nación respecto al inicio de clases 2021, los sindicatos dialogaron con el funcionario. De esta manera, se abrió una posibilidad de elevar reclamos para así encontrar soluciones a la discusión en torno a la presencialidad en las aulas.

Es por ello que -minutos antes de iniciarse la conferencia de prensa protagonizada por Trotta y el titular de la DGE, José Thomas, delegados del SUTE hablaron con la prensa y expresaron sus sensaciones, luego de conversar con el ministro.

Mirtha Faget, quien se desempeña como secretaria Gremial del SUTE, declaró: "Pudimos informarle al ministro toda la situación de infraestructura de las escuelas de la provincia y cómo vamos a volver a la presencialidad. Le explicamos que es imposible llegar a la presencialidad en las condiciones en las que estamos tanto salariales como de infraestructura". Y agregó: "Se desestima que la misma docente que da clases en la virtualidad, tenga que dar en las aulas con los alumnos presentes, en oposición a lo que se venía diciendo".

Faget dialogando con la prensa

Por su parte, la referente sindicalista dijo: "El ministro no se expresó respecto al aumento de sueldo por decreto, pero le hicimos saber que esto no nos modifica el plan de lucha", haciendo referencia al conflicto que atraviesa el SUTE con el Gobierno provincial, luego de no haber aceptado los términos y condiciones impuestos.

Finalmente, un punto a destacar respecto a las declaraciones de los sindicatos es que Miguel Sosa, secretario general del Sindicato de Celadores (SUCEM) fue muy claro al manifestar que desde su gremio apoyan rotundamente la vuelta a clases.

"Estuvimos con el ministro Trotta. El diálogo fue bastante fluido con todos los dirigentes de la educación. Nosotros apuntamos al diálogo y -desde el SUCEM- no vamos a ser una piedra de tropiezo de los chicos cuando arranquen las clases en febrero".