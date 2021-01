El duro mensaje de Patricia Bullrich contra los docentes

La ex ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO, Patricia Bullrich, se mostró inflexible en cuanto a la necesidad del regreso de las clases presenciales y aseguró que "no se puede decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases presenciales".

"La Argentina no puede perder dos años de educación", sostuvo Bullrich en el programa 'Desde el Llano' que conduce el periodista Joaquín Morales Solá.

Bullrich cuestionó a los gremios docentes que se oponen al regreso de la presencialidad y aseguró que "han sido la traba más grande para el avance de la educación".

"La sociedad argentina necesita terminar con estos sindicatos obstruccionistas de una vez por todas. No podemos seguir conviviendo. Declaremos a la educación servicio esencial, como establece el proyecto que acaban de presentar los senadores de Juntos por el Cambio, y docente que no va, tendrá que ser reemplazado. Seamos drásticos porque la Argentina no puede perder dos años de educación", propuso Bullrich.

A seis años de la muerte de Nisman marché como todos los 18 de enero, exigiendo que la justicia termine de dar luz a la verdad. Por una Argentina sin impunidad. pic.twitter.com/myCKuwYlce — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 18, 2021

Las declaraciones de Bullrich llegan luego de que las autoridades de Ute-Ctera, el gremio de maestros mayoritario en la Ciudad de Buenos Aires, se pronunciaran en contra del regreso de la presencialidad.

"No podemos decir que hasta que no se vacune a los docentes no van a haber clases. Los policías, los médicos y los conductores de colectivos trabajaron sin vacuna. ¿Los únicos que tienen que trabajar con vacunas son los docentes? ¿Cuántos de ellos deben estar diciendo hoy ‘yo quiero trabajar porque quiero que los chicos aprendan’?", se preguntó la presidenta del PRO.

Si en Santa Cruz, sin cuarentena, un alumno se recibe con la mitad de horas de estudio, imaginen con cuarentena.

Esto impacta en el futuro y las oportunidades laborales de los jóvenes. #AbranLasEscuelas, ¡no podemos perder más días de clase! https://t.co/co9MuEBUIG — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 17, 2021

Por último, la dirigente opositora se preguntó "cuántas escuelas se prepararon" durante este tiempo para recibir a los alumnos en los próximos meses y resaltó que los maestros podrían haber ido a los colegios "a armar las medidas de prevención que uno ve en el mundo", como "separadores o las señales de distanciamiento".

"Ayer salió una noticia terrorífica: que los estudiantes santacruceños tuvieron 2 años y tres meses de clases y terminaron la secundaria, cuando uno tiene que tener 5 años para eso. Es decir, es dos por uno. La mitad del tiempo que tiene que tener un alumno porque los señores docentes de Santa Cruz no quisieron dar clase", completó Bullrich.