El Gobierno de Mendoza oficializó el aumento para los estatales

Este viernes el Gobierno provincial publicó en el Boletín Oficial los aumentos a los trabajadores del Estado mendocinos. Se trata de aquellos que aceptaron la propuesta que elevó el Ejecutivo comandado por Rodolfo Suarez en diciembre del 2020.

Lo que no está claro y resta definirse tiene que ver con lo que sucederá con los gremios que no aceptaron la propuesta, por lo cual no obtendrán el bono de $54.000.

A través del Decreto 1.807 del 30 de diciembre, este viernes se homologaron los acuerdos entre el Gobierno y los distintos sindicatos. Entre los que aceptaron la oferta están Ampros (Asociación Mendocina de Profesionales Médicos); ATE (Asociación de Trabajadores del Estado); UPCN (Unión del Personal Civil de la Nación, delegación provincial); y APOC (Asociación del Personal de los Organismos de Control).

Dicho aumento será del 20% pero dividido en tres entregas. La primera, del 7%, en el mes de marzo; la segunda también del 7%, en julio; y la última, del 6%, será en octubre.

Además, se pagará un bono de $54.000 en doce cuotas, con el siguiente formato: desde enero a agosto de 2021, $4.000; septiembre y octubre $5.000; noviembre y diciembre de 2021, $6.000.

Los únicos tres gremios que no aceptaron la oferta fueron el de los empleados judiciales, el de los trabajadores del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, y el SUTE.

El aumento para esos tres sectores será efectuado por decreto, es decir que será el mismo que para el resto, pero no percibirán el bono de $54 mil.