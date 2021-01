Ramón acusó a Juntos por el Cambio de "extorsionar" al kirchnerismo

El presidente del interbloque Unidad Federal para e Desarrollo, José Luis Ramón, cuestionó hoy la decisión del interbloque Juntos por el Cambio de no firmar aún la renovación del protocolo de sesiones mixtas para permitir que el cuerpo pueda concretar el plenario previsto para la semana próxima.



"Diputados busca renovar el protocolo para seguir sesionando de manera mixta, preservando la salud de los y las trabajadoras. ¿Quién no firmó todavía? Juntos por el Cambio", escribió el legislador mendocino en su cuenta de la red social Twitter.



De esta manera, el integrante de la cuarta fuerza de la Cámara anticipó que el protocolo cuenta con la firma de la mayoría de los espacios que integran Diputados, ya que, por ejemplo, Nicolás del Caño, de la Izquierda, no lo rubricó porque consideró que se puede sesionar sin ese requisito.



"Están especulando con que los temas a tratar sean de su agrado: casi una 'extorsión'", agregó el titular de la bancada Unidad para el Desarrollo en relación al pedido de Juntos por el Cambio de que junto con la renovación del protocolo se incluya un anexo con los proyectos a tratar.



La principal bancada opositora no querría que en el temario aparezcan propuestas de tratamiento de proyecto como el de la denominada reforma judicial o el referido al Ministerio Público Fiscal.



En el temario tentativo que maneja el oficialismo figuran el proyecto sobre fortalecimiento de la sostenibilidad de la deuda, el de beneficios impositivos para la construcción de obras privadas; el que otorga por única vez una asignación económica a los familiares de los tripulantes del submarino ARA San Juan; y una iniciativa para incrementar gradualmente el presupuesto destinado a Ciencia y Tecnología.



Además, hay una acuerdo con otros bloques para aprobar la prórroga, hasta 2024 del Régimen de Promoción de los Biocombustibles, pese a que el proyecto no fue incluido en el temario inicial de convocatoria a sesiones extraordinarias.

Fuente: Télam