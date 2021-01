Revelan cuánto paga Amado Boudou por la lujosa casa donde pasa la prisión domiciliaria

Trascendió cuál es el monto que el exvicepresidente de Cristina Fernández de Kirchner paga por la lujosa mansión donde pasa sus días a la espera de una sentencia. Además, revelaron quiénes son los dueños de la casa.

De acuerdo a lo que informa hoy el portal Infobae, el contrato de alquiler entre la pareja de Amado Boudou, Mónica García de la Fuente, y los dueños de la casa, se celebró hace casi un año, el 28 de enero de 2020. Los locadores son Mónica Schenbari y Gabriel, Mauro y Macarena Caiafa, esposa e hijos herederos de Alfredo Pascual Caiafa

De acuerdo al contrato de alquiler al que tuvo acceso el sitio de noticias, no hubo garante en caso de que haya algún tipo de incumplimiento por parte de la familia Boudou, como tampoco cuenta con un seguro de caución. Este acuerdo es por dos años, desde el 1 de febrero del año pasado hasta el ultimo día del 2022.

A pesar de estas fechas, la pareja de Amado Boudou empezó a pagar recién en agosto, gracias a un periodo de gracia de seis meses otorgado por la familia Caiafa.

El valor total del alquiler es de 840 mil pesos repartidos en 18 cuotas. De este modo, la entrega es de 40mil pesos durante los primeros seis meses y los siguientes quedaría en 50 mil. A todos estos valores se les debe sumar el IVA.

La casa, que destaca por su tamaño y su lujo, está ubicada en una de las zonas más caras de Avellaneda en el barrio Quinta Galli y estuvo en venta hace un tiempo por la inmobiliaria Álvarez.

Cuenta con cuatro pisos que están conectados por un ascensor. Además hay un parque con pileta y quincho Y cuenta con varios ambientes y hasta siete baños. De acuerdo a lo trascendido, el exvicepresidente descansa en una suite de 60 metros cuadrados con un espacioso baño con jacuzzi.

La llegada de Amado Boudou a la zona no causó muy buena impresión entre los vecinos que consideran que el ex funcionario no cuenta con custodia. "Cuando nos enteramos que se había instalado en una de las casas más lujosas del barrio, que estuvo desocupada mucho tiempo, algunos vecinos quisieron organizar un escrache", dijo una vecina a Clarín.