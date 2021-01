Juan Grabois le respondió a Alberto Fernández: "Soñamos con una revolución"

Juan Grabois le respondió al presidente Alberto Fernández, luego de que el mismo asegurara que no piensa hacer una revolución durante su gobierno. El dirigente social no tardó en replicar los dichos del mandatario: "Nosotros sí soñamos con una revolución y por ella luchamos".

Alberto Fernández dijo en una entrevista a Clarín que no sueña con un revolución, refiriéndose a la posibilidad de realizar modificaciones en la Corte Suprema o aumentar el número de jueces. “Hay gente en el Frente de Todos que sueña con una revolución. No es mi idea. Mucho menos con un 40% de la sociedad que no está dispuesta a votarnos", fueron sus palabras.

Fue entonces al cabo de unas horas que Grabois expresó a través de Twitter su descontento con los dichos del máximo mandatario.

“Nosotros sí soñamos con una revolución y por ella luchamos, pero sabemos que esta coalición política tuvo el enorme mérito de derrotar al macrismo. Aun con sus limitaciones, sigue siendo la mejor opción para las mayorías populares”, declaró mediante una columna de opinión.

"Los empobrecedores, a coro, nos llaman “pobristas”; los sembradores de odio nos dicen violentos. Nuestro turno todavía no llegó. A diferencia de las suyas, nuestras ideas aún no han sido probadas en la práctica”, expresó el dirigente en un segmento de su escrito.