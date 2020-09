El Senado aprobó un proyecto que regula el juego on line

La Cámara de Senadores aprobó por amplia mayoría un proyecto que regula el juego on line en Mendoza.

En concreto, avaló una propuesta que fue presentada por la senadora Mercedes Rus, a la que se le acumuló otra de su par Marcelo Rubio (ambas de la UCR). El proyecto fue aprobado por 36 votos positivos y uno negativo, por lo que pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

El proyecto plantea que el Instituto Provincial de Juegos y Casinos será la autoridad de aplicación y habilitará a personas físicas o jurídicas a organizar, desarrollar, explotar, captar apuestas y comercializar la actividad del juego en línea.

Hoy aprobamos en el @senadomendoza la Ley para Regular el Juego Online presentado por el Ejecutivo a través del @ipjyc_noticias, que tiene como objetivo transparentar este tipo de apuestas, evitando estafas, lavado de dinero, participación de menores y ludópatas#juegoresponsable pic.twitter.com/xUD3FqtpU5 — Marcelo Rubio (@rubiomarcelomza) September 8, 2020

Según explicó Rus, el marco regulatorio fija controles que no hay en otras provincias porque no se cuenta con una ley específica para el juego on line. Por medio de esta ley, se controlarán las plataformas, las personas jurídicas, el pago de impuestos y los requisitos para el juego responsable, entre otras cosas.

Por ejemplo, el licenciatario de juegos on line "no podrá ofrecer servicios financieros", se fijarán sistemas de alarmas para limitar las apuestas de los jugadores y habrá un tope de permisos a otorgar: hasta 7 licencias.

"Lo que se pretende es saber cuáles plataformas pueden ofrecer estos servicios en la provincia. Además saber quién está detrás de estas plataformas", remarcó Rus.

La ley abarca a todos los juegos que se realicen por medios electrónicos, informáticos, telemáticos o interactivos. Pero no quedarán comprendidos aquellos juegos de azar que incluyan la realización de sorteos físicos, como loterías, quinielas y tómbolas, entre otros, los cuales se regirán por las normativas vigentes, aún cuando el uso de sistemas de captación electrónica sea un medio para su comercialización.

A través de la ley se implementará un Registro de Jugadores del Juego en Línea regulado que impedirá, por ejemplo, que puedan jugar niños.