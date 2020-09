Portazo de Chiche Duhalde por el "fiasco" de la mesa contra el hambre: "Nos reuníamos para la gilada"

Sin filtro, Hilda "Chiche" Duhalde se expresó en duros términos contra la Mesa del Hambre en la que la invitaron a participar desde el gobierno nacional. La exsenadora afirmó que decidió dejar esa mesa porque estaba integrada por personas que no estaban especializadas en el tema sino que simplemente "son conocidos". En este sentido, sostuvo que con la conformación actual " seguimos reuniéndonos ‘para la gilada’, y a mi no me interesa eso”.

“Propuse que fuese una mesa más chica, solamente con gente con experiencia de cómo se aborda el tema del hambre, porque si no, seguimos reuniéndonos ‘para la gilada’, y a mi no me interesa eso”, manifestó en FM Milenium. Para la exprimera dama “no tiene sentido” estar reunida con gente que “va a poner la cara solo porque son conocidos”.

Por eso, calificó como "un fiasco" la iniciativa impulsada por el ministro de Desarrollo Social Daniel Arroyo. Como ejemplo, dijo que en la última reunión se habló para hablar de la negociación de la deuda externa en lugar de centrarse en políticas concretas contra el hambre. En concreto, dijo que durante toda su intervención la referente de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, habló sobre su satisfacción por el acuerdo con los bonistas.

"¿Tiene que ver con el tema del hambre? No. Entonces perdemos tiempo”, sentenció Chiche Duhalde. Por otro lado, también discrepó respecto a la importancia que el ministro Arroyo le da a la tarjeta Alimentar. "Puede ser un elemento, pero el problema es mucho más grave”, remarcó.

La propuesta de Duhalde en ese sentido fue avanzar hacia un único plan social que permita mejorar el alcance y la fiscalización. “Si no, es imposible de controlar”, concluyó.