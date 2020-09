Demoran a funcionario que trasladaba personas a la toma en Villa Mascardi

Un confuso episodio se vivió el domingo cerca de las 22 en el acceso a Bariloche. Allí fue demorado en un control Luis Pilquimán, vicepresidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI). El funcionario trasladaba a una familia mapuche hasta el asentamiento que mantiene la lof Lafken Winkul Mapu en Villa Mascardi.

Según informa Infobae, el funcionario viajaba en una camioneta del Poder Judicial de Río Negro pero no contaba con los papeles al día. Específicamente, el vehículo no tenía el seguro obligatorio por lo que no pudo continuar su marcha.

Pero además de ello, en el operativo de seguridad Pilquimán reconoció que trasladaba a una familia desde un paraje cercano a Pilcaniyeu – un poblado ubicado en la Línea Sur a 75 kilómetros de Bariloche, sobre la ruta 23- hasta la toma de Villa Mascardi.

A raíz del inconveniente legal con el vehículo, otro rodado conducido por un hombre con un barbijo con una insignia mapuche fue a buscarlos.

Consultado al respecto, el funcionario se negó a explicar el motivo del traslado de esa familia e incluso tampoco brindó detalles de la irregularidad que los inspectores detectaron en el vehículo.

En cuanto a la licencia de conducir del funcionario, si bien había vencido en el mes de abril no tuvo problemas en ese sentido ya que a raíz de la pandemia se ha determinado prorrogar los vencimientos.

Hace pocos días la gobernadora de Río Negro, Arabela Carreras, apuntó contra el INAI “por tener una participación en la toma de Villa Mascardi que no es constructiva”. En concreto, pidió “un posicionamiento más claro del INAI, ya que no establece diferencias entre las comunidades que no son violentas y las que sí”.