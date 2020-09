Macri estrecha filas en Juntos por el Cambio para ir contra el Gobierno: "Es hora de sumar"

Tras su llegada de Europa, el expresidente Mauricio Macri está dedicando buena parte de su tiempo a apaciguar las divisiones internas dentro de Juntos por el Cambio para ir como un bloque consolidado contra el gobierno de Alberto Fernández que lo volvió a colocar como el principal dirigente opositor.

Macri siente de un lado la presión de la UCR, que no resignará lugares de decisión en Juntos por el Cambio, y por otro el del principal representante de los “dialoguistas” en JXC, Horacio Rodríguez Larreta, que sueña con un liderazgo interno que lo catapulte a la Presidencia de la Nación en 2023.

El jefe de gobierno porteño pasó de ser el “amigo” opositor de Alberto Fernández a convertirse en objeto de bullying por parte de casi todo el oficialismo ya que su imagen creció en las encuestas, simétricamente a la caída que registra la del Presidente especialmente porque el primer mandatario parece haberle cedido el timón a la Vicepresidenta.

En el entorno de Rodríguez Larreta piensan que Macri debe definir qué papel quiere jugar e insisten en que no se entiende por qué se fue a Europa en plena pandemia si busca consolidar un liderazgo interno, mientras que para la Coalición Cívica, lo importante no es el rol que jugará el ex presidente, sino seguir institucionalizando el espacio opositor con sus distintos liderazgos a nivel partidario y parlamentario.

Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020

Quienes conocen mejor a Macri están seguros de que vino “recargado” de Europa. Activo y con ganas de levantar su perfil opositor. Pero afirman que no buscará extremar las diferencias con Rodríguez Larreta y con otros dirigentes “moderados” de Juntos por el Cambio como María Eugenia Vidal y Cristian Ritondo.

“Es hora de sumar”, aseguran que dijo Mauricio Macri apenas bajó del avión y se recluyó en la quinta Los Abrojos para pasar los 14 días de cuarentena preventiva.