Insólito: Luis D’Elía pidió el "indulto presidencial"

El líder piquetero Luis D'Elía pidió el "indulto presidencial" debido a que considera que “algunos presos, como Milagros Sala y yo, la única vía que tenemos a esta altura es un indulto del Poder Ejecutivo”.

El dirigente kirchnerista fue condenado en noviembre de 2017 por la toma de la Comisaría 24 en el barrio de La Boca y cumple la pena en su domicilio ya que al comienzo de la pandemia se le concedió el arresto domiciliario por ser paciente de riesgo. Aunque, paradójicamente, fue en su domicilio donde luego contrajo coronavirus.

D’Elia tiene 63 años y desde el 5 de abril cumple la condena en Isidro Casanova, La Matanza, en lo que era la casa de su madre, luego de que la Justicia decidiera que su permanencia en el penal de Ezeiza representaba un riesgo para el resto de los internos.

Para fundamentar su reclamo de un indulto presidencial, D’Elía se victimizó y aseguró: “Estuve imputado en ocho delitos e inhabilitado de ocupar cargos públicos por ocho años. Apelé, fui a la Cámara Federal, y en la de Apelaciones me sacaron siete de ellos y la inhabilitación. Me quedó uno solo: instigación a cometer delito. No hay nadie en la Argentina preso por ese delito”. Y anticipó que apelará en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que se autorice el tratamiento de su caso.

D'Elía habló con el portal Canal Abierto y manifestó sobe el presidente Alberto Fernández, con quien asegura tener diálogo directo: “Hay cosas en las que coincido y otras que no, pero es momento de ser prudente”. Además, contó que hasta le planteó una teoría para escapar de la crisis, que el propio Alberto evaluó y respondió.

Por otro lado, criticó con dureza a Sergio Berni, ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires. Su interpretación es que el kirchnerismo está construyendo su espacio de derecha con la figura de Berni, “pero sin medir las consecuencias para nuestro pueblo”. “¡Berni salió a justificar la represión en defensa de la propia privada!”.

En relación a la coyuntura de crisis económica que vive el país y a la curva ascendente de la situación epidemiológica, el dirigente piquetero pronosticó que “esto será peor que en 2001”. “En 60 ó 90 días más se va a dificultar mucho la situación, si el gobierno no atiende en serio las necesidades de los que menos tienen”, advirtió.