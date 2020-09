La visita de Alberto: el presidente busca "capitalizar" ayuda y busca otros favores

“Voy a ir a ver cómo podemos ayudar a los mendocinos”. La frase del presidente Alberto Fernández tiene connotaciones políticas que van más allá de una declaración de buena voluntad. El enfoque asistencialista que le da al anuncio de su visita a Mendoza es la representación de un sendero al que llevaron a transitar al gobernador Rodolfo Suarez.

Alberto Fernández vendrá a Mendoza tras un mes de tensiones por la forma en la que la provincia encaró el distanciamiento social. El “aperturismo” molestó. Tanto, que en los dos últimos anuncios nacionales Mendoza fue tomado como el “contra ejemplo”, con duros cruces verbales entre el Presidente y el Gobernador incluidos.La negociación terminó con un gesto de Alberto y una cesión de parte del Gobernador. Mendoza siguió en distanciamiento, pero con restricciones.

El Presidente aún no tiene una agenda confirmada en la provincia. Pero probablemente recorra algunas instalaciones relacionadas con la salud. Incluso no descartan que sea en un hospital "sui generis": el sector nuclear de IMPSA que será convertido para atender pacientes con coronavirus. Eso le permitiría, incluso, hablar de varios temas a la vez. Pero además, esperan que traiga algo bajo el brazo, como pueden ser respiradores, test y otros recursos críticos. Alberto no viene tanto a traer cosas, sino a capitalizar para sí cualquier ayuda que se pueda generar.

Suarez, por su parte, comenzó hace tiempo el sufrimiento del peregrino que viven muchos gobernadores e intendentes. Es el árido camino que deben recorrer esos dirigentes hacia Casa Rosada para pedir. El cambio del verbo es clave: de reclamar, como hicieron San Luis y Córdoba, a pedir, como hicieron todos los gobernadores de Mendoza en los últimos años. "Le pedimos de todo", refrendó Suarez luego de la visita a Buenos Aires.

Desde este miércoles 2 de septiembre, y hasta el 22 del mismo mes, rigen nuevas medidas para el casco urbano del Gran Mendoza.



Restaurantes y cafés funcionarán al aire libre con mesas de 4 personas. En San Rafael también se va a adoptar esta medida.



Dependencia

La pandemia potenció la dependencia nacional a las provincias. Los gobernadores habían pedido que la emisión monetaria se reparta con los mismos índices de coparticipación. Eso no ocurrió y, en cambio, la Nación tomó dos vías de asistencia. Aportes del Tesoro, que por naturaleza son discrecionales, y créditos blandos.Mendoza estuvo entre los distritos menos favorecidos.

De los 5 mil millones de pesos prometidos como créditos, llegaron menos de 2 mil millones. La justificación para los bajos montos tiene que ver con dos de los criterios tomados para calcular los recursos: la situación social de la provincia y el impacto de la pandemia. Cuando se hizo ese cálculo, Mendoza tenía una situación epidemiológica controlada. La duda es si ahora que la pandemia impacta fuertemente habrá algún refuerzo presupuestario como el que recibieron otras provincias. Para eso esperan a Fernández.

Pero no solo es la falta de nuevos recursos lo que afecta, sino los descuentos que hubo y que no se esperaban. Ocurrió con los créditos del Banco Nación, que se descontaron a pesar de la negociación, y los fondos de la ANSES. Allí hay otra señal política.La Nación descontó el dinero, luego del reclamo lo devolvió con condiciones particulares: una ventana temporal de 45 días para tratar un proyecto de ley que aliviane la carga de esa deuda. Para la Nación es todo ganancia, pues buscan que los gobernadores gestionen que los diputados sesiones justo cuando el Gobierno va a necesitar habilitar las sesiones para tratar la reforma judicial. El sendero que lleva al Gobernador hacia Casa Rosada no está exento de peajes.