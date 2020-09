Alberto Fernández sobre el caso Solange: "No conozco el tema"

El presidente Alberto Fernández concedió una entrevista en el programa "A dos voces" (TN) y un tramo de la charla generó indignación en redes sociales. Fue el momento en el que el mandatario fue consultado sobre el caso Solange Musse, la joven cordobesa que murió de cáncer y no pudo despedirse de su padre porque no lo dejaron ingresar a la provincia de Córdoba por las restricciones que rigen para combatir la pandemia del coronavirus.

Fernández aseguró que no conocía en profundidad el caso y que se enteró "muy por encima lo que pasó". "¿Es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir yo? Sólo puedo estar a su lado", señaló el presidente al ser consultado sobre si había leído la carta que Pablo Musse, padre de Solange, escribió cuestionando al gobierno nacional y al gobierno de Córdoba por lo ocurrido.

"No he visto esa carta. No la conozco. Ya la voy a leer", intentó minimizar el tema Fernández. Y agregó: "La verdad que no tengo idea lo que pasó. Sólo puedo manifestar mi solidaridad para con él porque no conozco el tema", agregó.

El Presidente “conoce por encima” el caso de Solange, la argentina de 26 años que murió de cancer pidiéndole poder despedirse de su papá. Basuras. pic.twitter.com/lJ1Rqiy8Fq — Macarena (@maquialifraco) September 3, 2020

La carta del padre de Solange

"Señor presidente, usted en una declaración dijo que acá nadie le quita la libertad a nadie. Quiero corregirlo: usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange; derechos básicos universales de cualquier persona en sus últimos momentos de su vida", comienza la carta que Musse publicó en Facebook.

"Ella reclamó por sus derechos y pidió verme antes de su partida, pero usted y el gobierno de Córdoba no se lo permitieron. No sólo eso, sino que a mí y mi cuñada Paola Oviedo, con discapacidades diferentes, nos trataron como terroristas. Fuimos escoltados por la Policía de cuatro provincias en un trayecto de 900 kilómetros. Algunos dijeron 'como delincuentes'. Mal dicho, porque su gobierno soltó a más de 5.000 delincuentes y no los escoltó la Policía", agregó el padre de Solange.

"Usted los domingos almuerza con la gente que quiere. Mi hija el domingo 16 de agosto no pudo almorzar conmigo. ¿Qué ironía, no? Usted sí; mi hija no. Lamentablemente no vi ni escuché declaraciones de los Derechos Humanos. Violaron el Código Penal (artículo 248). Tampoco vi ni escuché al Inadi por el maltrato a una persona con capacidades diferentes. ¿Tal vez será porque no somos del palo?", se preguntó Musse.

Se puede decir más alto, pero no más claro...

Carta abierta del padre de Solange al presidente pic.twitter.com/pwZVcOxpeF — Pablo Alanis (@pablo_dioni) September 2, 2020

"Mi hija sólo quería estar sus últimos momentos con su padre. Rogó por sus derechos, pero no fue escuchada. Se fue sin poder cumplir su deseo de abrazar a su padre. Dan lástima ustedes. Nos piden esfuerzos y que nos cuidemos cuando ustedes no dan el ejemplo. Sólo le digo que hay una justicia divina, una que ni usted ni nadie puede comprar", agregó el padre de Solange.

Y cerró pidiéndole a Fernández que "no mienta más". "Si quiere miéntale a sus seguidores; no a nosotros, Usted no tiene palabra. Cuando habla no le creo. Es imposible creerle a una persona que hace un par de años criticaba a viva voz a un gobierno de corruptos y hoy está junto a ellos. Las últimas palabras de mi hija fueron: 'Hasta el último suspiro tengo mis derechos'. Que estas palabras le lleguen al corazón, si es que lo tiene", concluyó Musse.