Suarez postergó el Congreso Pedagógico y desmintió al SUTE

El gobernador Rodolfo Suarez salió a desmentir versiones sobre futuros cierres de escuelas artísticas con la nueva Ley de Educación. "El arte es muy importante para la formación y la educación integral de nuestros chicos, y desde ese lugar se mejorará el borrador hasta que todos estemos de acuerdo", manifestó a través de Twitter. Para evitar confusiones, el mandatario señaló que el Congreso Pedagógico será postergado hasta noviembre para escuchar a todos los actores de la educación.

Sobre el borrador del proyecto de modificación de la Ley de Educación, tan necesaria para nuestro sistema educativo, que nos invita a toda la sociedad a debatir y aportar la forma en que se educarán nuestros hijos por los próximos 20 años, es necesario aclarar varios puntos.



"Como la educación requiere del debate profundo y la participación de la comunidad en su conjunto, y en virtud de todas las ponencias que seguimos recibiendo, hemos decidido realizar el congreso pedagógico durante noviembre", señaló RodolfoSuarez.

El mandatario destacó la importancia de avanzar con una nueva legislación educativa y llamó a toda la sociedad a aportar al debate de la educación "de nuestros hijos por los próximos 20 años".

"En reconocimiento de la Educación Artística, como Modalidad del sistema educativo, se está avanzando con aportes concretos (de la misma manera que se hace con los distintos puntos del borrador) para la incorporación en la Ley de Educación Provincial", aseguró el gobernador a raíz de las versiones que esgrimían desde el SUTE sobre el futuro cierre de escuelas de arte.

"El objetivo es garantizar una reflexión más profunda acerca del futuro de la educación de todos los mendocinos", finalizó.

Por otro lado, el vicegobernador Mario Abed pidió "no paralizarse" a quienes se niegan a discutir en contexto de pandemia una mejor educación para los mendocinos. "Algunos cuestionan la oportunidad de discutir esto ahora. A no paralizarse. Las dificultades que la pandemia nos plantea deben movilizarnos. Salgamos hacia adelante y construyamos el marco legal del sistema educativo de las próximas décadas", destacó.

Algunos cuestionan la oportunidad de discutir esto ahora. A no paralizarse. Las dificultades que la pandemia nos plantea deben movilizarnos. Salgamos hacia adelante y construyamos el marco legal del sistema educativo de las próximas décadas.

"El borrador de proyecto de ley de educación no es a libro cerrado, no limita la participación -por el contrario la promueve-, no tiene plazos pre establecidos y sirve de punta pié inicial para lograr una ley sólida y duradera", adhirió.