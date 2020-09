NoPodesComprarDolares el hashtag que explotó las redes

El Gobierno nacional anunció este martes que las personas que hayan cobrado el sueldo a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) no podrán acceder a la compra de dólar ahorro.

La medida indignó a más de uno, dado que no es responsabilidad individual de las personas que sus empresas hayan requerido la asistencia estatal, por lo que no entienden el motivo por el cual no les permiten adquirir el cupo de 200 dólares mensuales.

Como siempre, las redes sociales reflejaron el malestar pero, también un toque de humor, ya que rápidamente se creó el hashtag #NoPodesComprarDolares, a partir del cual se pusieron ejemplos insólitos de motivos por los cuáles no se pueden comprar dólares.

Si comiste milanesas en los últimos treinta días#NoPodesComprarDolares — Marcelo Trovato (@Trovato2021) September 29, 2020

Si alguna vez usaste Mercado Libre #NoPodesComprarDolares — Guadalupe Vazquez uD83CuDF31 (@guadavazquez) September 29, 2020

Si tenés pie plano #NoPodesComprarDolares — OB (@osvaldobazan) September 29, 2020

si naciste entre el 1° de Enero y el 31 de Diciembre, del año q sea #NoPodesComprarDolares — Alejando Pálpitos (@Alecbascbas) September 29, 2020

Si vivís en un país con llamas armadas #NoPodesComprarDolares pic.twitter.com/DIe5HJWYGG — G. Sarmiento uD83CuDDE6uD83CuDDF7? (@giova_sarmiento) September 29, 2020

Si tenes toda tu dentadura#NoPodesComprarDolares — CHESTER BOSCH uD83CuDDE6uD83CuDDF7 (@chester_bosch) September 29, 2020

Si dormis con medias.#NoPodesComprarDolares — angelo giovanni (@giovanni_1802) September 29, 2020

Si le ponés aceitunas a las empanadas#NoPodesComprarDolares — sofía uD83EuDD8B (@ssofiiav) September 29, 2020

Si gritaste el gol de Diego a los ingleses en el 86' #NoPodesComprarDolares — jose luis damico (@joseluisdamico1) September 29, 2020

Si aprovechaste una promo de papel higiénico doble hoja #NoPodesComprarDolares — nerd (@facu__nerd) September 29, 2020