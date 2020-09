José Thomas: "Estamos pensando la educación de los próximos 20 años"

El titular de la Dirección General de Escuelas, José Thomas, aseguró que el proyecto de ley para la educación en la provincia será presentado oficialmente en la Legislatura “cuando tengamos la palabra de todos”.

En diálogo con MDZ Radio, el funcionario aclaró además que se prorrogó el inicio del Congreso Pedagógico donde iba a comenzar a debatirse el nuevo proyecto para permitir más exponentes, y sostuvo que “llevamos 14 años de espera” para discutir un nuevo marco normativo.

"Hay mucha gente que ya está aportando a través de la página del congreso, donde hemos recibido cientos de comentarios a favor y en contra del proyecto, junto con pedidos de ponencias. Estamos proponiendo un espacio para debatir y hablar de educación, pensando la educación de los próximos 20 años. Y cuando creamos que el proyecto ha tenido por lo menos la palabra de todos los sectores, lo mandaremos a la Legislatura", expresó Thomas.

Tras aclarar que "llevamos 14 años esperando para hacer esta ley", el titular de la DGE cuestionó el rechazo inicial que recibió el proyecto: "Cuando el gobernador (Rodolfo Suarez) lo mencionó el 1 de mayo, todos aplaudieron y no escuché voces en contra, siendo que ya estábamos en pandemia. Hemos empezado una discusión, un debate y una construcción, no estamos cerrando nada". En ese sentido, ponderó que pueda realizarse aún en plena cuarentena: "Hoy se puede acceder a un congreso virtual desde toda la provincia y no solo tienen el privilegio las personas que pueden viajar a Mendoza. No creo que sea un problema para empezar".

Para Thomas, una reforma del sistema educativo en Mendoza no puede seguir esperando: "La pandemia mostró brutalmente la gran brecha socioeducativa que hay en Mendoza y la Argentina, traducida en la falta de conectividad y la brecha digital, y además mostró a todos los padres la gran importancia que tiene la escuela y el docente, valorándolos como nunca. Es un buen momento en el que hay comunión entre los padres, directivos y docentes, para empezar a hablar de la educación que viene".

Más allá del debate propuesto, el funcionario señaló que el Ejecutivo tiene al menos "tres objetivos innegociables": recoger toda la normativa que hay desde el 2006 hasta hoy y ordenar algunos espacios que no tienen claridad en sus normas; incorporar la tecnología como una obligación para la educación; y disminuir la brecha socioeducativa apuntando a los sectores más vulnerables.

Por otro lado, Thomas fue consultado sobre la polémica en torno a las escuelas artísticas, sobre lo que el propio Suarez tuvo que aclarar en las redes sociales: "La educación artístico-cultural en general es parte constitutiva de la educación integral de las personas, por lo cual es trascendental para la Educación. Como lo que proponemos es una ley marco, no habíamos profundizado lo suficiente y eso generó dudas. En este momento, se está trabajando en cómo se vuelve a redactar esa parte para que más allá de las intenciones, tenga claridad en la escritura".

En cuanto a la vuelta de las clases presenciales, el director de Escuelas consideró que ese escenario es "difícil" por los "niveles epidemiológicos actuales", principalmente en el Gran Mendoza. De todas formas, remarcó que para volver a las aulas, deben ocurrir dos cosas: "Debemos ponernos de acuerdo Provincia y Nación en líneas generales, y tiene que existir consenso social para el regreso". Sin embargo, subrayó que "nos parecería muy importante que las trayectorias educativas más débiles puedan regresar a la escuela en el último mes del ciclo lectivo, como para darles un refuerzo".

Finalmente, Thomas respondió sobre lo que debería ocurrir con el Presupuesto educativo: "El proyecto propone un porcentaje muy similar al que tenía la ley 6970, un 35% al que históricamente no se llegó nunca, aunque se ha venido mejorando en los últimos años. Necesitamos que en la Legislatura se piense seriamente en una ley para el financiamiento educativo en complemento con este marco".