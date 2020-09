El Gobierno no informa los gastos y tampoco hay control legislativo

Hace cuatro meses que el Poder Ejecutivo no informa a la Legislatura provincial sobre uso de los fondos y acciones encaradas para el combate contra el Covid-19.

Debido a ello, la Comisión Bicameral de Seguimiento que se creó a comienzos de abril para controlar las facultades especiales que se habían concedido al gobernador Rodolfo Suarez permanece inactiva.

La comisión en cuestión fue habilitada por ley, con autoridades y miembros, pero hasta aquí, solamente recibió un informe del Ejecutivo en mayo.

"Se dieron facultades de endeudamiento y la posibilidad de cambiar partidas en medio de la emergencia, a cambio de rendir cuentas. Pero hasta ahora no pasa naranja", se quejó el senador justicialista Samuel Barcudi, quien integra esta comisión especial y la de Salud.

También lamentó Barcudi la ausencia de la ministra de Salud, Ana María Nadal, quien ha sido invitada por el Senado dos veces a reunirse con los legisladores. "Las invitaciones son aprobadas, pero después no se produce la visita", aseguró el legislador.

La comisión especial del Covid-19 tiene estatus legal. Es uno de los artículos de la ley 9220, la primera que se aprobó en forma virtual en toda la Argentina.

En esta ley se ratificaron los decretos de Suarez que declaraban la emergencia sanitaria, económica, social, administrativa y financiera de la provincia, a causa del coronavirus.

Pero además se constituyó la comisión especial, cuya misión sería controlar "todas las medidas realizadas por el Poder Ejecutivo en el marco de la emergencia declarada con motivo de la pandemia, en relación a las operaciones de endeudamiento y uso del crédito, y las contrataciones realizadas en el marco de la emergencia".

Al frente de esta comisión quedó el vicegobernador Mario Abed. La integran además el presidente de la Cámara de Diputados, Andrés Lombardi, siete senadores y siete diputados.

El primer y único informe del Poder Ejecutivo para la comisión llegó a la Legislatura en mayo, pero la comisión legislativa no lo analizó hasta mediados de julio.

El informe se dividió en dos. En la primera parte, referida a los gastos, el Poder Ejecutivo detalló que había destinado $1.445.304.018,57 a la pandemia. La mayor parte correspondía a recursos para el Ministerio de Salud.

La segunda parte de aquel informe estaba referido al destino de las "donaciones" realizadas con el recorte salarial aplicado en marzo por medio de un decreto (434). "Pedimos que nos hicieran una ampliación", señaló el justicialista Barcudi.

Pero no hubo un segundo informe e incluso uno de los funcionarios que fue a defenderlo en julio a la Legislatura, ya no está más, porque renunció a su cargo en el Ejecutivo. Se trata del ex subsecretario de Hacienda Diego Lázaro.

En la Legislatura, el oficialismo señala que está esperando precisamente el nuevo informe del Ejecutivo para reunir otra vez a la comisión especial del Covid-19. En la ley no se pusieron plazos para los informes del Gobierno, aunque había un acuerdo tácito que implicaba que los enviara una vez al mes por lo menos.

Ha pasado mucho más tiempo que un mes. Sin embargo, el presidente de la Cámara de Diputados aclara que hay solicitudes opositoras que se han ido aprobando mientras llega el esperado informe.

"Hemos aprobado varios pedidos de informes que se han ido contestando, aunque reconozco que no todos", señaló al respecto el radical Lombardi.