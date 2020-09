El Gobierno espera un rápido fallo de fondo de la Corte Suprema de Justicia

La Corte Suprema aceptó el per saltum y así decidir sobre la suerte de los jueces Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Germán Castelli, los magistrados que investigaron a Cristina Kirchner y cuyos traslados, ordenados por Mauricio Macri, fueron revocados por el Senado.

Desde la Casa Rosada, el secretario de Justicia Juan Martín Mena indicó que "hace días que veníamos denunciando los feroces aprietes que desde ciertos grupos mediáticos se venían ejerciendo sobre el tribunal. Evidentemente esas presiones surtieron un buen resultado".

"Nos va a dar la oportunidad de saber si tenemos una Corte que respeta a la Constitución y a los poderes del Estado o si se maneja con una agenda de presiones", señaló el funcionario, que responsabilizó a grupos mediáticos y a dirigentes de la oposición por el análisis y disparó contra el titular de la Corte, Carlos Rosenkrantz.

En la misma línea, el diputado Eduardo Valdés, muy cercano al Presidente, criticó el fallo y señaló a los medios, pero se mostró optimista respecto a un fallo de la Corte. "Me sorprende (el fallo). La presión mediática derivada en esas movilizaciones ha logrado esto. Pero me parece que el resultado va a ser no aceptar (el reclamo de los jueces) y van a tener que volver al juzgado original", sentenció en una entrevista con C5N. Fuente: Clarín